Lenovo ThinkVision M14d : l’écran portable qui tente la formule sans compromis

Au MWC, Lenovo a dévoilé un produit orienté professionnel et séduisant : un écran portable qui avec de bonnes connectiques ainsi qu'une définition d'écran 2K.

Les écrans portables ne sont pas les produits les plus populaires. Certainement pour deux raisons. La première est qu’il en faut en avoir l’usage, principalement pour de la mobilité, mais aussi si vous avez peu de place chez vous. Ensuite, ces écrans ont généralement un mauvais rapport prix-caractéristiques quand on les compare aux écrans PC traditionnels.

Concernant ce second point, c’est de moins en moins vrai : les écrans portables sont de plus en plus lumineux, et ils ont de bien meilleures définitions. Avant, il fallait alimenter les écrans externes avec des câbles USB et installer des pilotes dédiés. Désormais, l’USB-C simplifie leur utilisation.

Définition 2K pour un écran portable

Au MWC 2022, Lenovo a lancé un nouveau moniteur portable ThinkVision M14d. Il est léger, 600 grammes, c’est un écran portable IPS LCD de 14 pouces en définition 2,2K (2240 ​​x 1400 pixels), ce qui en fait un bon compagnon pour un moniteur 16:10. Il a un taux de rafraîchissement de 60 Hz, une luminosité maximale de 300 nits, un temps de réponse de 6 ms et couvre 100 % de la gamme de couleurs sRGB.

Comme vous pouvez le voir, ce moniteur ne dispose pas des caractéristiques nécessaires pour jouer dans de très bonnes conditions. C’est un écran conçu pour étendre l’écran de votre PC portable, il fera parfaitement le job pour travailler en déplacement. Si vous avez un écran 2K / QHD sur votre PC portable, il est même préférable d’avoir deux écrans avec la même définition. Nous pensons aussi aux télétravailleurs qui n’ont pas forcément la place chez eux pour installer un moniteur PC.

Sa luminosité n’est pas au niveau des autres écrans, on dépasse généralement les 500 nits, mais il est très pratique : il a deux ports USB Type-C qui peuvent doubler en ports DP1.4. Ces ports peuvent fournir jusqu’à 65 W de puissance à un appareil connecté, comme un ordinateur portable. Enfin, il a un pied ajustable pour le poser sur une table, par exemple.

Le ThinkVision M14d sera disponible en France, à partir d’août 2022 dès 359 euros. Un prix salé, mais la proposition du M14d reste assez unique pour le moment.

