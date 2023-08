Un comble : Lenovo prépare un PC portable avec watercooling et il a fuité

Lenovo va prochainement lancer un nouveau PC portable sans faire aucune concession sur la fiche technique, qui a fuité en amont du salon de l'IFA à Berlin cette semaine. La marque chinoise promet en plus une innovation de taille avec l'intégration d'un système de watercooling dans le châssis de la machine.

Lenovo muscle son jeu dans le domaine des PC portables gaming. Nous avons récemment testé le Lenovo LOQ 15, un ordinateur qui permet de jouer en nomade à un bon prix. Mais la marque chinoise s’apprête à officialiser le lancement d’un nouveau produit lors du salon de l’IFA à Berlin : le Lenovo Legion 9i, un PC portable gaming surpuissant avec un système de watercooling intégré.

Une fiche technique monstrueuse

Le Lenovo Legion 9i embarquera un processeur Intel Core i9-13980HX avec un GPU GeForce RTX 4090 et 16 Go de mémoire vidéo. C’est à ce jour la plus puissante configuration que vous verrez sur un PC portable. Niveau mémoire vive, la machine peut être dotée jusqu’à 64 Go de DDR5 overclockée à 5600 MHz. Et pour afficher toute cette puissance, vous aurez un écran 16 pouces en Mini-LED de définition 3,2K (3200 sur 2000) avec une fréquence de rafraichissement de 165 Hz. Les performances en HDR seront au rendez-vous avec la certification HDR 1000, assurant une luminosité plus que suffisante pour les jeux supportant la norme, d’autant plus que ce Legion 9i supportera le Dolby Vision.

Mais la grande star de cette fiche technique, c’est son système de watercooling. Le Lenovo Legion 9i est le premier PC portable à l’intégrer directement dans son châssis. D’autres modèles ont aussi proposé ce système de refroidissement cette année, mais à l’aide d’un module externe, comme le XMG Oasis et l’Erazer Beast X40. Lenovo surnomme son système « Legion Coldfront » et le vante comme « le watercooling le plus fin de l’industrie ». On attendra donc de voir à quel point cette configuration inédite sera efficace pour une utilisation intensive, aussi bien sur le refroidissement que sur le bruit émit.

À noter qu’il ne s’active que lorsque la température de la carte graphique atteint les 84 degrés, en dessous, c’est un système à triple ventilateur qui se charge du refroidissement. Et visiblement, une puce IA s’occupera de réguler la charge CPU et GPU de la machine en temps réel selon l’usage. Enfin, la batterie de 99,99 Wh profitera d’une charge rapide à 70% en 30 minutes et 100% en 1 heure 20 minutes. Et il vous en faudra de l’autonomie pour espérer de confortables sessions de jeu en nomade.

Le Lenovo Legion 9i est attendu pour octobre 2023 au prix de 4 499 euros.

