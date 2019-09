Annoncé il y a quelques jours par Lenovo, le Yoga C940 15,6 pouces se destine aux créatifs comme aux amateurs de mobilité. Pour la première fois sur cette lignée, le constructeur chinois décide toutefois d’intégrer une carte graphique dédiée. Ainsi armé d’une NVIDIA GeForce GTX 1650, l’appareil s’annonce d’ores et déjà nettement plus puissant — et polyvalent — que ses aïeux, limités à une diagonale de 13 ou 14 pouces.

Écran Full HD ou Ultra HD, châssis en aluminium, charnière permettant de renverser l’appareil sur lui-même à 360 degrés et design pratiquement inchangé… à première vue, le Lenovo Yoga C940 ne change pas tellement la formule (maîtrisée) que le fabricant s’applique à déployer depuis quelques années sur sa gamme d’appareils hybrides premiums… et pourtant. Outre son format de 15,6 pouces, plus imposant, le descendant du Yoga C930 — lancé pendant l’automne 2018 — embarque en son sein une GTX 1650. Elle permettra de donner un coup de nerf à la machine sur les retouches photo ou les montages vidéo, et devrait même lui permettre de lancer confortablement certains jeux vidéo.

Une carte graphique dédiée pour une gamme Yoga mieux armée face à la concurrence de Dell et HP

C’est la première fois que Lenovo a recours à un GPU dédié sur cette gamme, il est ici couplé à des processeurs Intel Core i7 ou i9 de neuvième génération (et non de 10e génération comme aperçu dernièrement sur des machines de MSI ou Dell) pourvus de 6 ou 8 cores, ainsi qu’à un maximum de 16 Go de RAM. Le stockage s’axe pour sa part sur 256 Go, 512 Go ou carrément 2 To de SSD, tandis que de la mémoire Intel Optane H10 (32 Go) est disponible en option. En Full HD comme en 4K, l’écran IPS couvre à 72% le gamut NTSC, est certifié DisplayHDR400 et dispose d’une luminosité maximale estimée à 500 nits par Lenovo.

Le Yoga C940 15,6 pouces pèse 1,9 kilo, se limite à 17,5 mm d’épaisseur et reprend pour le reste la plupart des caractéristiques de son petit frère le Yoga C940 14 pouces. On retrouve ainsi une charnière dissimulant une véritable barre de son certifiée Dolby Atmos, ainsi qu’une compatibilité Alexa, un lecteur d’empreintes digitales et une webcam pouvant être dissimulée grâce au petit volet TrueBlock, que Lenovo propose maintenant sur de nombreux appareils.

Côté connectique, AnandTech évoque deux ports Thunderbolt 3 et une entrée USB Type-A 3.1 Gen 1. Notons enfin le support des standards Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 et Bluetooth 5, ainsi qu’une autonomie évaluée à 12 heures pour le modèle Full HD et à 9 heures pour la variante 4K.

Le Yoga C940 de 15,6 pouces arrivera sur le marché en octobre à partir de 1709,99 dollars. Il devra notamment y concurrencer les XPS 13 2-en-1 de Dell ou l’Envy x360 2-en-1 de HP, qui embarquent tous deux des cartes graphiques dédiées.