Grand écran et AMD Ryzen 5 : le laptop Lenovo IdeaPad passe sous la barre des 650 euros

Le temps des soldes d'hiver, une offre de remboursement permet d'économiser 100 euros sur n'importe quel ordinateur portable Lenovo équipé d'un processeur AMD Ryzen 5. Une offre qui permet de faire baisser le prix de l'excellent Lenovo IdeaPad L340 à 649 euros.

Que ce soit pour la bureautique, le multimédia ou qu’il s’agisse de jeux vidéo compétitifs comme occasionnels, le PC portable Lenovo IdeaPad L340 possède plusieurs atouts qui font de lui une référence à considérer. Le premier d’entre eux est son grand écran de 17,3 pouces qui fait de ce laptop un excellent appareil pour travailler, mais aussi pour regarder ses films et séries préférées. D’autant plus que son poids de 2,8 kilos permet de le déplacer plutôt facilement.

Jusqu’au 4 février seulement, Lenovo propose une offre de remboursement de 100 euros pour tous les ordinateurs de la marque équipés d’un processeur AMD Ryzen 5 acheté sur le site de la Fnac. C’est le cas du Lenovo IdeaPad L340 qui voit ainsi son prix passer à 649 euros après ODR. Enfin, sachez que si vous disposez de la carte Fnac+, vous bénéficiez d’une double réduction.

D’une part, elle vous permet d’économiser 5 % sur le prix de base du PC, passant ainsi de 749 à 712 euros. Après avoir appliqué l’ODR, son prix passe alors 612 euros.

D’autre part, vous pouvez également profiter de 10 euros crédités sur votre carte tous les 100 euros d’achat en entrant le code FNAC10, soit 70 euros pour l’achat de cet ordinateur. De quoi, par exemple, acheter une housse de transport et une souris.

Un PC parfaitement équilibré

Si vous êtes un peu touche-à-tout, et que vous utilisez votre ordinateur portable aussi bien pour répondre à des besoins personnels que professionnels, le Lenovo IdeaPad L340 est un modèle de choix. Tout d’abord, il abrite un grand écran de 17,3 pouces particulièrement pratique pour de longues sessions d’Excel, mais également pour regarder ses séries favorites dans son lit. La connectique est également très complète puisque ce PC portable Lenovo intègre un port Ethernet, deux ports USB 3.0, un port HDMI ainsi qu’un port USB Type-C. Pas besoin d’investir dans un hub pour avoir plus de connectique, comme c’est de plus en plus souvent le cas sur les laptops récents.

Le Lenovo IdeaPad L340 est équipé du processeur AMD Ryzen 5 3500U avec 8 Go de RAM DDR4, ainsi qu’un SSD de 128 Go et un disque dur de 1 To. Une configuration particulièrement équilibrée et efficace qui fait tourner tous les outils de bureautique les plus communs pendant quelques années. Grâce à son processeur AMD Ryzen Mobile quatre coeurs (architecture Zen) avec circuit graphique intégré, il est tout à fait possible de compter sur cet ordinateur pour des tâches qui demandent de la ressource, comme le montage photo. La partie graphique assurée par l’AMD Radeon Vega 8 est même en mesure de lancer des jeux compétitifs et communautaires bien connus tels que League of Legends ou World or Warcraft. Par ailleurs, Windows 10 version familiale est par ailleurs préinstallé sur ce PC.

Un écran inclinable de 17 pouces

L’écran de 17,3 pouces est l’un des plus beaux atouts de cet ordinateur portable Lenovo IdeaPad L340. D’une définition 1920 x 1080 pixels, il bénéficie d’un traitement antireflet qui lui permet d’être utilisé en toute circonstance, et ce même sur une terrasse ensoleillée. Cet écran est également un très bon compagnon lors de voyages ou de soirées que l’on passe à regarder Netflix. Avec un poids et un gabarit contenu, le Lenovo IdeaPad L340 peut être utilisé un peu partout.

Mais si vous êtes plutôt du genre à utiliser votre ordinateur comme d’un outil professionnel, sachez que le Lenovo IdeaPad L340 est équipé d’un écran pouvant être incliné sur 180 degrés. Concrètement, ce laptop peut être entièrement posé à plat afin que plusieurs personnes consultent l’écran autour d’une même table. Cette ouverture à 180 degrés à l’avantage d’offrir de nouvelles façons d’utiliser son ordinateur, aussi bien sur un bureau que sur un canapé.

Pour découvrir plus en détail le Lenovo IdeaPad L340, direction le site de la Fnac, où son tarif est actuellement affiché au prix de 749,99 euros. Un prix qu’il est possible de faire baisser grâce à l’ODR de Lenovo mais aussi grâce à la carte Fnac+.