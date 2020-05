À moins de 40 euros, le Lenovo Smart Clock n’a jamais été aussi peu cher

Si vous cherchez un cadeau original à offrir, le Lenovo Smart Clock est une excellent idée. Ce réveil intelligent intègre le Google Assistant et n'a jamais été aussi abordable. La Fnac et Darty le proposent tous les deux à 39 euros au lieu de 89 !

Lenovo est l’un des soutiens de taille de Google pour ses « Smart Displays ». Avec son Smart Clock, la firme a créé l’archétype même du produit dont on ne comprend pas à quel point on en a besoin tant qu’on ne l’a pas essayé. Ça tombe bien puisque pour les French Days, il profite de 60 euros de réduction à la Fnac et chez Darty, son prix passant de 99 à 39 euros !

En bref

Un design dans la lignée de la gamme Google Home

Google Assistant intégré

Un écran 4 pouces bien adapté à un réveil

Le réveil intelligent Lenovo Smart Clock est disponible pour 39 euros au lieu de 99 euros à la Fnac, la même offre est également proposée chez Darty !

À noter que le Lenovo Smart Display dans sa version 10″ profite lui aussi d’une belle réduction, son prix passant de 239 à 99 euros à la Fnac mais chez Darty également.

En savoir plus 👇

Le Lenovo Smart Clock se démarque tout d’abord des réveils classiques par son écran de 4 pouces. Celui-ci propose des fonctionnalités très pratiques pour un produit de ce genre comme le passage à un affichage en noir en blanc quand la lumière est éteinte par exemple.

Ce qui rend ce Smart Clock encore plus intéressant est l’intégration de l’Assistant Google. En somme, votre réveil devient une sorte d’enceinte Google Home à laquelle vous pouvez parler pour contrôler vos objets connectés ou régler des alarmes. L’écran ajoute un petit plus par rapport aux enceintes en permettant d’afficher certaines informations comme l’agenda ou la météo.

Pour encore plus s’intégrer à « l’écosystème Google Home », le réveil adopte un design en tissu rappelant les enceintes du géant de Mountain View et propose au dos un port USB supplémentaire pour y brancher n’importe quel appareil à recharger on économise ainsi une place sur la multiprise déjà bien chargée sous notre table de chevet.

N’oubliez pas de jeter un œil à notre test complet du Lenovo Smart Clock pour en savoir plus sur cet étonnant produit !

