Voici la Lenovo Tab M10 Plus : une tablette tactile à moins de 160 euros avec de sérieux arguments

Si vous recherchez une tablette tactile efficace et bien équilibrée, mais en évitant les appareils “premiers prix” souvent décevant, la tablette Lenovo Tab M10 Plus est un choix intéressant. Celle-ci parvient à proposer de bonnes performances et une prise en main vraiment satisfaisante, tout en contenant son prix sous les 160 euros.

Héritière de la tablette du même nom sortie l’année dernière, la seconde génération de Lenovo Tab M10 Plus n’a pas mis longtemps à se faire une place de choix sur le segment des tablettes tactiles au rapport qualité-prix maîtrisé. Ainsi, Lenovo s’est évertué à faire de la Lenovo Tab M10 Plus une tablette Android ergonomique et efficace dans la plupart des situations. Le tout pour moins de 160 euros.

Tout ce qu’on peut attendre d’une tablette en 2020

À ce prix-là, on pourrait croire que la Lenovo Tab M10 Plus n’est qu’une simple tablette entrée de gamme. Ce n’est pas vraiment le cas car celle-ci embarque tout ce à quoi on peut s’attendre d’une tablette équilibrée en 2020. Son écran, par exemple, est une dalle tactile de 10,3 pouces de définition Full HD (1 920 × 1 200 pixels). Cet écran offre un véritable confort de visionnage, notamment avec les films et séries en streaming puisqu’il permet de profiter des moindres détails sans s’esquinter les yeux. Quant à l’ambiance sonore, elle est parfaitement retranscrite par les deux haut-parleurs Dolby Atmos situés de chaque côté de la tablette.

Sous son châssis gris métallisé, la Lenovo Tab M10 Plus cache un processeur Mediatek Helio P22T cadencé à 2,3 GHz, ainsi que 4 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage interne. Une fiche technique solide qui permet à la Lenovo Tab M10 Plus de conserver une fluidité certaine dans la plupart des situations, telles que la navigation web, le divertissement, les tâches bureautiques simples et même certains jeux. Sans oublier qu’avec son port carte micro SD, son espace de stockage peut être étendu jusqu’à 256 Go.

Concernant l’autonomie, la batterie de 5 000 mAh fait des merveilles. Ainsi, la Lenovo Tab M10 Plus tient la cadence jusqu’à 7 heures avant de nécessiter une nouvelle charge.

Une tablette pensée pour l’usage familial

Lorsque l’on s’intéresse à la dimension logicielle, force est de constater que Lenovo a imaginé sa Lenovo Tab M10 Plus comme une tablette multifonction, et que le constructeur a excellé à cette mission. Tournant sous Android 9 Pie, la Lenovo Tab M10 Plus s’adresse aussi bien aux professionnels, grâce à la présence de tous les services Google, qu’au cercle familial. En effet, la Lenovo Tab M10 Plus intègre un mode enfant qui verrouille l’accès à certains services pour garantir la sécurité des plus jeunes.

La sécurité, puisqu’on en parle, lorgne du côté des smartphones les plus récents. En effet, la Lenovo Tab M10 Plus mise sur la reconnaissance faciale pour le déverrouillage de l’appareil. Un système qui est pourtant très commun dans le monde des smartphones et se fait toujours rare sur les tablettes. D’autant qu’il est possible d’enregistrer plusieurs visages, afin d’en faciliter l’usage au sein de la famille.

Une tablette qui se transforme en véritable assistant

Dans sa version grise, la Lenovo Tab M10 Plus est vendue chez la Fnac pour au prix de 159,99 euros. La Fnac propose en effet actuellement une réduction de 20 % sur son prix habituel, fixé à 199,99 euros.

Autant par sa fiche technique que par sa conception logicielle, la Lenovo Tab M10 Plus prouve sa capacité d’adaptation aux différents usages. À moins de 160 euros, c’est lun des rapports qualité-prix les plus intéressants de 2020.