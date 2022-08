LG OLED.EX : un téléviseur de 97 pouces qui offre du son 5.1 sans aucun haut-parleur

LG Display a annoncé une nouvelle dalle TV OLED EX de 97 pouces qui vibre pour produire un son 5.1 sans l'aide d'aucun haut-parleur intégré.

LG Display a annoncé une toute nouvelle technologie, c’est son téléviseur OLED.EX de 97 pouces. Ce dernier offrirait un son 5.1 sans aucun haut-parleur. Comment ? Grâce aux vibrations de la technologie Cinematic Sound OLED (CSO). Le constructeur présente également les premiers modèles OLED.EX de 42 pouces et 48 pouces pour les gamers.

Faire vibrer une dalle pour produire du son, ça n’a rien de nouveau. Sony a déjà présenté une technologie similaire, en plus d’un petit caisson de basses situé dans le pied du téléviseur, le Sony Bravia Oled peut produire du son grâce aux vibrations par de petits moteurs à l’arrière. L’expérience était déjà bluffante.

Cet écran OLED.EX de 97 pouces — soit près de 2,5 mètres de diagonale — utilise donc la toute nouvelle technologie Cinematic Sound OLED (CSO). Nous avions déjà pu voir à l’action cette technologie dans un écran LG incurvé. La partie qui fait vibrer l’écran reste très mince, et LG promet que la qualité du son n’en sera pas altérée. Évidemment, pour qui souhaite profiter d’un son d’une précision et d’une richesse réellement dignes du pedigree de ce téléviseur, il sera comme toujours nécessaire d’investir dans du matériel sonore dédié de qualité.

Concernant ce modèle 97 pouces, dans la gamme C2, il est déjà prévu pour le second semestre pour environ 25 000 euros. Ce qui signifie que le même modèle avec la technologie CSO devrait donner un tarif encore plus salé.

De l’OLED.EX de 42 et 48 pouces

LG Display a également présenté les premiers modèles OLED.EX de 42 pouces et 48 pouces pour ceux qui recherchent des téléviseurs plutôt compacts. Sur la gamme C2, les 42 et 48 pouces ne profitent pas de la dalle OLED.EX… les choses vont ainsi changer.

Et, de l’OLED en 20 pouces !

Le constructeur sud-coréen a confié au magazine The Elec que de premières dalles 20 pouces devraient être fabriquées et livrées dès cette année. Contrairement aux dalles OLED plus petites précédemment disponibles, les nouveaux écrans devraient arriver sur des écrans à destination du grand public. Cela devrait inclure des moniteurs plus petits et de grands ordinateurs portables utilisés autant pour le travail que pour les jeux. De quoi offrir une alternative au QD-OLED.

