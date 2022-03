Les TV OLED LG C2 seront plus ternes en 48 pouces qu’en 55

LG a confirmé que ses derniers téléviseurs OLED de 42 et 48 pouces seront moins lumineux que les modèles plus grands de la même gamme. L’explication est à chercher du côté de la densité de pixels de ces nouveaux modèles réduits.

Dans la nouvelle gamme de téléviseurs OLED LG C2 Evo, les modèles de 42 et 48 pouces ne sont pas tout à fait au même niveau que leurs camarades de plus grandes tailles. Et on sait maintenant pourquoi. Si l’ensemble des modèles de la lignée C2 profitera globalement des mêmes spécifications techniques, des mêmes fonctionnalités pour webOS 22, et d’un processeur Alpha 9 Gen 5 identique, on apprend que la densité de pixels des « petits » modèles de la gamme est trop importante pour leur propre bien.

Du fait de cette densité, le « pixel pitch » (l’écart entre les pixels) ne permettra pas aux modèles 42 et 48 pouces de profiter du boost de luminance vanté sur le reste des modèles C2.

Un perfectionnement de la technologie OLED qui ne profite pas à tous

LG annonce 20 % de luminance en plus pour les téléviseurs OLED de sa nouvelle gamme C2 Evo par rapport aux C1 de l’année dernière. Un gain qui profitera donc surtout aux modèles de 55, 65, 77 et 83 pouces. En résumé, les modèles de 42 et 48 pouces resteront sur la même luminosité que les modèles « non Evo ».

Si elle mérite encore d’être vérifiée en test, l’annonce de LG fait suite à l’introduction de nouvelles dalles OLED sur sa gamme C2. Utilisées l’an dernier uniquement sur ses téléviseurs haut de gamme LG G1, celles-ci profitent d’un nouveau perfectionnement technique autorisant une luminance sensiblement plus forte. Leur ruissellement cette année sur la lignée C2, au travers de l’appellation « Evo », est une bonne chose, mais qui ne pourra malheureusement pas être correctement exploitée par les plus petits modèles de la gamme.

Notons que LG commence aussi à fournir ces nouvelles dalles à ses nombreux clients. Philips annonçait récemment ses nouveaux téléviseurs OLED EX basés justement sur ces panneaux OLED de nouvelle génération.

