Enceinte audio ou petit téléviseur ? LG intrigue avec son nouveau concept d’écran enroulable

Le prototype LG 18" Rollable Oled se dote d'un écran enroulable pour servir, au choix, de petit téléviseur d'appoint ou d'enceinte audio.

Les téléviseurs avec écran enroulable sont très impressionnants à l’instar du LG Signature Oled R. Toutefois, il ne s’agit pas de la seule utilisation que l’on peut avoir d’une dalle déployable et rétractable à l’envi. La même marque sud-coréenne — par sa filiale LG Display — revient donc à la charge pour nous le prouver avec un concept intéressant : une enceinte audio qui peut se transformer en petit écran d’appoint.

L’appareil a ainsi été exposé pendant la Display Week à Los Angeles et le Youtubeur tech Vincent Teoh a publié une courte vidéo montrant le fonctionnement de ce prototype sobrement baptisé « 18″ Rollable Oled ».

You may have seen the 55" rollable OLED TV, but here's a miniature 18-inch rollable OLED that converts into a portable boombox, unveiled by LG Display at #DisplayWeek2023. Specced to hit 1000 nits at 1440p resolution & 18" screen size, so potentially MLA panel? pic.twitter.com/1meFKtbfpD

— Vincent Teoh (@Vincent_Teoh) May 27, 2023