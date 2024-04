Des failles de sécurité majeures détectées sur les TV LG webOS : nos recommandations

Des failles de sécurité majeures ont été découvertes sur les TV LG équipées du système d'exploitation webOS.

Les téléviseurs LG équipés du système d’exploitation webOS sont confrontés à d’importants problèmes de sécurité, nécessitant une mise à jour urgente. Ces vulnérabilités affectent un large éventail de versions de webOS, allant de la version 4 à la version 7.

Les enjeux de ces failles de sécurité

Les failles détectées sur les TV LG webOS sont d’une gravité telle qu’elles permettent aux pirates informatiques de prendre le contrôle de votre téléviseur à distance. Ce contrôle à distance ouvre une porte d’entrée vers votre réseau local, exposant ainsi tous les appareils qui y sont connectés.

Notre premier conseil : mettre à jour votre téléviseur LG sans tarder

Face à ces risques, notre premier conseil est de procéder à la mise à jour de votre téléviseur LG dans les plus brefs délais. Le correctif a été déployé le 22 mars 2024 et une mise à jour logicielle devrait être disponible en OTA (Over The Air) sur votre téléviseur.

Notre second conseil : déconnecter votre téléviseur d’internet

Si vous utilisez une box externe, comme l’Apple TV, une Android TV, ou le décodeur de votre opérateur, il pourrait être plus judicieux de déconnecter complètement votre téléviseur d’internet. Cette mesure est particulièrement recommandée si vous n’utilisez pas les applications et les fonctions connectées de votre téléviseur.

En attendant la mise à jour, ou si vous ne pouvez pas mettre à jour votre téléviseur pour une raison quelconque, cette mesure de précaution peut contribuer à protéger votre réseau local contre les intrusions.

Pour aller plus loin

