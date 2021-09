Logitech MX Keys mini : un clavier taille réduite idéal pour le télétravail

Pour satisfaire les plus créatifs et productifs en manque d’espace, ou ceux qui veulent minimiser l’encombrement, Logitech dégaine une solution réduite de son clavier phare. Le MX Keys mini est sans fil et minimaliste, mais avec quelques astuces bien trouvées et une version destinée aux Mac.

Le confinement, puis le télétravail ont redistribué les cartes de l’organisation professionnelle à la maison. Et s’il faut adapter son travail aux nouvelles habitudes, il a aussi fallu adapter son environnement et son habitation à sa productivité. Et ce qui a fait souvent défaut pour beaucoup, c’est l’espace.

Pas facile de pousser les murs alors il faut aller grappiller de l’espace de travail là où cela est possible. Et cela passe souvent par les outils eux-mêmes. Logitech l’a bien compris et a dévoilé une version compacte de son clavier-phare, le MX Keys.

Pensé pour une meilleure posture

Le MX Keys Mini reprend les principales caractéristiques du grand format. Ce clavier à taille réduite est sans fil, propose une frappe confortable avec ses touches arrondies sur lesquelles viennent reposer naturellement les doigts. Une frappe rapide et précise, fluide et stable pour satisfaire les créatifs qui se doivent d’être réactifs et efficaces. Pour cela, Logitech l’a doté de la technologie de frappe Perfect Stroke, une frappe non mécanique.

En dessous, on trouve une cale assez solide pour bien faire reposer le clavier et qu’il résiste à n’importe quel type de frappe.

Pour réduire l’encombrement, le MX Keys Mini fait l’impasse sur le pavé numérique à droite pour se concentrer sur l’essentiel. Le fabricant explique avoir misé aussi sur l’ergonomie en permettant ainsi un meilleur « alignement des épaules (en permettant) de placer la souris plus près du clavier afin de réduire les déplacements des mains. » Autrement dit, vous devriez avoir une meilleure posture sur votre coin de table ou votre petit espace de travail.

On trouve toujours un rétroéclairage intelligent du clavier en fonction de la luminosité ambiante, avec des capteurs de proximité qui détectent vos mains pour illuminer votre clavier dès que vos doigts s’approchent. Vous verrez ainsi bien mieux où vous posez les mains. Et les touches s’éteignent quand vous vous éloignez. Vous pouvez toujours régler manuellement l’intensité du rétroéclairage.

Une touche Emoji et un bouton pour couper le micro

Tout a été pensé pour que le clavier, ses touches et leur disposition, offrent un positionnement stable et optimisé des mains, le tout en minimisant aussi le bruit des touches. Le MX Keys Mini promet une charge rapide à l’aide du câble USB-C et une autonomie d’au moins 10 jours (5 mois sans rétroéclairage).

Il s’appuie sur la technologie Bluetooth Low Energy pour connecter jusqu’à trois appareils sans fil vers lesquels vous pouvez basculer d’un simple clic sur la touche dédiée.

Mini sur le format, le MX Keys Mini ne fait pas l’impasse sur les fonctions. Trois nouveautés font ainsi leur apparition pour améliorer la productivité au niveau des touches Options. On trouve une touche de dictée vocale permise par Windows et macOS, une touche Micro à activer ou désactiver et qui sera d’une grande utilité lors de vos appels vidéo. Enfin, une touche emoji vient se positionner tout en haut au centre des touches Fonctions.

Petite subtilité de ce modèle, il fonctionne aussi bien sous Windows, Chrome, Linux, Android ou en connectant le récepteur USB Logi Bolt vers des appareils dépourvus de Bluetooth. Le MX Keys Mini peut également être appairé avec les appareils sous macOS, iOS ou iPad OS. Mais Logitech a également pensé à un clavier dédié exclusivement aux ordinateurs d’Apple avec une déclinaison MX Keys Mini pour Mac, proposée en parallèle. Son avantage : on y trouve les touches de fonction spécifiques aux claviers Apple.

Prix et disponibilité du MX Keys Mini

Le clavier MX Keys Mini est disponible en rose, gris pâle et graphite au prix de 109 euros sur le site de Logitech ou auprès des revendeurs partenaires. La version MX Keys Mini pour Mac est proposée au même tarif.