Logitech veut proposer le casque gaming ultime avec le Astro A50 X

Successeur de l'excellent casque Astro A50, le nouveau casque gaming sans fil A50 X de Logitech propose de nouvelles fonctionnalités inédites pour les joueurs consoles et PC.

Logitech G, la marque gaming de Logitech, s’étend désormais à tous les univers périphériques liés au jeu vidéo, et notamment les casques audio. La très réputée gamme Astro A50 est souvent recommandé dans nos guides d’achat et elle accueille désormais un nouveau modèle : l’Astro A50 X.

Un casque gaming compatible PlayStation et Xbox

Traditionnellement, les casques gaming pour console sortaient en deux versions pour les consoles PlayStation et Xbox, car les deux plateformes utilisent des protocoles de connexion différents et ne sont donc pas compatibles. Si Logitech avait déjà proposé un casque, le Astro A30, compatible avec les deux machines, celui-ci nécessitait un dongle de connexion.

Tout cela change avec le Logitech Astro A50 X qui embarque une toute nouvelle technologie intitulée PLAYSYNC qui permet au joueur de rendre le casque compatible avec leur PS5, Xbox Series X/S ainsi que leur PC ou Mac. Tout fonctionne avec la station de charge sur laquelle pourront être branchées les deux consoles ainsi que n’importe quel PC afin de rediriger le signal vers l’écran ou le téléviseur.

Logitech promet un signal audio et vidéo inchangé, gardant les fonctionnalités du HDMI 2.1 (4K 120 Hz HDR, rafraîchissement variable et ALLM) pour une expérience de jeu optimale. Le casque se connecte ensuite à la base de recharge via la technologie sans-fil LIGHTSPEED 24 bits basse latence et reste compatible Bluetooth pour écouter un second flux audio, comme de la musique ou une conversation Discord.

La qualité sonore au service du jeu

Le casque embarque un nouveau transducteur audio en graphène de 40 mm qui promet une meilleure précision sonore, une distorsion réduite et surtout, une meilleure spatialisation pour permettre au joueur de situer au mieux l’origine des bruits en plein jeu.

Logitech annonce ici une qualité sonore bien supérieure à son prédécesseur destiné au « joueur multiplateforme qui exige les plus hauts niveaux de fidélité audio ». On tâchera bien sûr de vérifier sa signature audio lors de notre test, la marque promet ici « des aigus élevés, des médiums clairs et des basses riches ».

Au niveau du microphone, son signal audio passe en qualité 16 bits 48 kHz, une « bande passante supplémentaire qui lui permet de capturer un spectre sonore beaucoup plus » selon Logitech. Les joueurs pourront facilement régler la balance des volumes entre le jeu et le chat vocal, et ce sur toutes les plateformes.

À noter que la suite G HUB offrira des réglages supplémentaires, comme un égaliseur paramétrique complet, la compression du micro ou encore activer la réduction de bruit de fond.

Prix et disponibilité du Logitech G ASTRO A50 X

Le casque gaming sans fil Logitech G ASTRO A50 X est au prix de 399,99 euros et disponible en précommande sur le site de Logitech.