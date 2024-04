Logitech intègre ChatGPT à votre souris : voici comment l’activer

Logitech intègre un bouton ChatGPT à sa souris Signature AI Edition M750. Celle-ci n’est pas distribuée en France, mais vous pouvez mapper cette fonction sur n’importe quelle souris Logitech.

Après Microsoft qui installe une touche Copilot sur les ordinateurs portables certifiés IA, c’est Logitech qui cède aux sirènes de l’intelligence artificielle en ajoutant un bouton dédié sur sa Signature AI Edition M750. Cette souris est vendue en pack avec le clavier MK950. Nommé Signature Slim Combo, ce bundle n’est disponible qu’en Angleterre et aux États-Unis.

Mais ne vous inquiétez pas, nul besoin de balancer votre toute mignonne MX Anywhere 3S pour jeter votre dévolu sur une commande outre-Manche. L’ajout de ChatGPT dans l’écosystème Logitech n’est pas matériel, mais logiciel. Il suffit pour en profiter de mettre à jour Logi Options+ dans sa dernière version, la 1.70.

Cette étape effectuée, une nouvelle option apparaît en haut à droite de la fenêtre de Logi Options+. Il s’agit de Logi AI Prompt Builder. En la sélectionnant, on peut l’attribuer à n’importe quel bouton de sa souris. Bien sûr, il faut en avoir un de libre ou sacrifier une fonction déjà mappée. Dans mon cas, j’ai opté pour le clic de la molette que je n’utilise pas sur Mac.

ChatGPT à portée de clic

Le déclenchement de Logi AI Prompt Builder fait apparaître une fenêtre. Quatre options prédéfinies s’offrent à nous : reformuler, résumer, répondre et rédiger un courriel. Logitech a la bonne idée d’ajouter deux curseurs pour le ton de la réponse et son niveau de complexité désiré. On peut pousser plus loin en créant notre propre “recette”, comme les appelle Logitech. Là, on définit son prompt et on peut fixer le ton, la longueur, le style ou la complexité de la réponse.

Comment obtenir des réponses en français ?

Logi AI Prompt Builder n’est disponible qu’en anglais, précise Logitech dans sa note de mise à jour. Néanmoins, il est possible de contourner ce souci. Il suffit de ne pas définir les curseurs évoqués plus haut. Apparaissant en anglais en fin de question, ce sont eux qui déclenchent une réponse en anglais de la part de ChatGPT.

Pour être plus complet, on préférera créer une recette avec un prompt qui intégrera les éléments de précision. Ce serait par exemple : « Résume ce texte de manière concise avec un niveau de complexité avancé ».

Bien sûr, il ne s’agit que d’une martingale. L’idéal serait un usage plein du français. C’est d’ailleurs étonnant de la part de Logitech d’avoir déployé une fonction non traduite sur le territoire français. Nous l’avons contacté pour savoir quand elle sera pleinement localisée et mettrons à jour cet article en conséquence.