Billie Joe Armstrong séduit par le Marshall Monitor III A.N.C. à l’autonomie record

La marque Marshall vient de dévoiler son dernier-né dans la gamme des casques sans fil haut de gamme : le Monitor III A.N.C. Pour marquer le coup, la marque s’est associée à une figure emblématique du rock, Billie Joe Armstrong, leader du groupe Green Day, qui devient l’ambassadeur de ce nouveau produit.

Billie Joe Armstrong // Source : Marshall

La marque Marshall est particulièrement connue pour ses produits très aboutis et à la signature sonore rock. Comme les autres casques de la gamme Monitor, le modèle Monitor III A.N.C. se positionne comme un modèle destiné aux amateurs de musique les plus exigeants. Il vient remplacer le vieillissant Monitor II A.N.C qui date de 2020 ! Ainsi, l’un des principaux arguments de vente du Monitor III A.N.C. mis en avant par la marque, c’est son autonomie.

Marshall Monitor III A.N.C. // Source : Marshall

Selon le fabricant, le casque peut fonctionner jusqu’à 70 heures avec la réduction de bruit active enclenchée, et atteindre les 100 heures d’utilisation lorsque cette fonction est désactivée. C’est plus que le Sennheiser Momentum 4 Wireless (60 heures) ou le Audio-Technica ATH-S300BT qui annonce 90 heures dans les mêmes conditions, par exemple. C’est aussi largement mieux que les autonomies offertes par les Sony WH-1000XM5 et Apple AirPods Max.

Une qualité sonore optimisée et une promotion calibrée

En outre, Marshall met l’accent sur la qualité sonore de son nouveau casque avec l’intégration de transducteurs de 32 mm, plus petits que ceux du Monitor II A.N.C, mais aux performances améliorées, selon la marque, avec une scène sonore plus large. Le Monitor III ANC intègre ainsi une nouvelle technologie de spatialisation sonore, censée offrir une expérience d’écoute plus immersive. Le casque dispose également d’un système de réduction active du bruit ambiant amélioré par rapport aux modèles précédents, toujours d’après la marque.

Marshall Monitor III A.N.C.

Dans l’air du temps, malgré son design qui n’évolue pas beaucoup avec son cuir noir texturé et son logo en laiton, le Monitor III A.N.C. s’adapte à son environnement grâce à une fonction de volume sonore adaptatif, qui ajuste automatiquement le niveau en fonction du bruit ambiant. Le casque est aussi doté d’un bouton personnalisable permettant d’accéder rapidement à diverses fonctions comme l’égaliseur, Spotify ou l’assistant vocal. Notez la compatibilité avec la norme Bluetooth LE supportant la technologie Auracast.

Il peut se plier pour faciliter son transport. Il est livré avec un étui de protection haut de gamme, dont l’intérieur en velours rouge rappelle les étuis à guitare.

Marshall Monitor III A.N.C. // Source : Marshall

Pour promouvoir son nouveau casque, Marshall a fait appel à une icône du rock : Billie Joe Armstrong, chanteur et guitariste du groupe Green Day qui utilise depuis longtemps les amplis Marshall sur scène et en studio.

Billie Joe Armstrong // Source : Marshall

Disponibilité et prix du casque Marshall Monitor III A.N.C.

Le Marshall Monitor III A.N.C. est disponible au prix de 349 euros.