MediaTek annonce une nouvelle puce dopée à l’IA pour votre prochaine smartTV

Le Taïwanais MediaTek, rival de Qualcomm sur le marché du SoC pour smartphones, a annoncé une nouvelle puce ARM destinée cette fois aux smartTV. Sa particularité ? Disposer d’un APU dédié tout entier à l’IA pour perfectionner, notamment, la mise à l’échelle de contenus en 4K.

Le concept n’a rien d’une nouveauté, mais MediaTek pourrait lui permettre de toucher un plus grand nombre de téléviseurs. Avec sa puce MT9638, le géant taïwanais cherche à améliorer la qualité d’image en Ultra HD. Pour y parvenir, ce nouveau SoC embarque un APU (AI processing unit) dédié à l’intelligence artificielle et capable de mettre plus efficacement à l’échelle des contenus vers la 4K.

Utilisée à toutes les sauces, cette puce dans la puce servira aussi à améliorer la fidélité de l’image (en la corrigeant de manière dynamique grâce à la reconnaissance de scènes), mais aussi à gérer les assistants personnels, le Variable Refresh Rate (pertinent sur téléviseur depuis l’apparition des nouvelles consoles), ou encore la compensation de mouvements (censé apporter plus de fluidité aux contenus).

C’est probablement sur ce dernier point que la MT9638 devra faire ses preuves, les meilleurs téléviseurs du marché ayant encore du mal à proposer une composition de mouvements réellement nette lors de scènes rapides.

Une puce complète, taillée pour la 4K et le HDR10+

Parallèlement à son APU, la nouvelle puce de MediaTek s’arme d’une partie CPU multi-core (Cortex-A55) et d’une partie GPU (Mali-G52). Avec ce tandem, la marque explique dans son communiqué permettre à sa puce d’être très peu gourmande en énergie. Ainsi équipée, elle pourra en tout cas gérer les flux Ultra HD en 60 Hz et prendre en charge les codecs HEVC, VP9 et AV1. Le support du standard HDR10+ est aussi au menu, agrémenté d’une compatibilité Dolby Atmos et DTS Virtual X pour l’audio.

Côté connectivité et connectique, le SoC de MediaTek offrira le support de la norme HDMI 2.1 et des interfaces USB 3.0, avec du Wi-Fi 6 en prime. Pour la commande vocale et les assistants personnels, MediaTek annonce enfin que sa nouvelle puce pourra gérer simultanément jusqu’à 4 micros pour une consommation de 0,5 W seulement.

La puce MT9638 de MediaTek devrait faire son entrée sur le marché dès ce second trimestre 2021, a précisé le groupe. Nous devrions donc la trouver sur certains modèles de téléviseurs dès les prochains mois.