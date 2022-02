Mercedes EQE 53 4Matic+ : ce modèle survolté accélère aussi vite que la Tesla Model S

Mercedes a révélé deux nouvelles versions de sa berline électrique EQE, l’une de 476 ch et l’autre 617 ch. La date de lancement et le prix n’ont pas encore été révélés.

En septembre 2021, le constructeur allemand Mercedes levait le voile sur une nouvelle berline électrique répondant au nom d’EQE. Cette automobile est en quelque sorte la petite sœur de l’EQS au regard de ses dimensions moins généreuses, mais n’en reste pas moins endurante compte tenu de son autonomie de 660 kilomètres.

Six mois plus tard, la firme d’outre-Rhin vient renforcer sa gamme avec deux nouvelles versions de l’EQE : les EQE 43 4Matic et EQE 53 4Matic+, qui mettent le paquet sur la puissance. Ces deux déclinaisons se veulent aussi plus longues (4964 mm), mais moins larges et moins hautes que le modèle présenté l’an passé.

Toujours plus haut

L’EQE 43 4Matic se dote de deux moteurs électriques : l’un à l’avant, l’autre à l’arrière, pour une puissance cumulée de 476 ch (350 kW) et un couple de 858 Nm. Cette configuration lui permet d’abattre le 0 à 100 km/h en l’espace de 4,2 secondes et d’atteindre une vitesse maximale de 210 km/h, apprend-on dans le communiqué de presse officiel.

Sa batterie de 90,6 kWh lui confère une autonomie oscillant entre 462 et 533 kilomètres, lorsque sa puissance de charge peut grimper jusqu’à 170 kW. Sur ce dernier point, rien ne bouge.

Source : Mercedes Source : Mercedes Source : Mercedes

L’EQE 53 4Matic+ va encore plus loin dans les chiffres et revendique une puissance de 626 ch (460 kW), qui peut même grimper à 687 ch (505 kW) avec le package AMG Dynamic Plus et une fonction boost. Son couple peut ainsi s’envoler à 1000 Nm pour un 0 à 100 km/h effectué en 3,3 secondes (contre 3,2 secondes pour la Tesla Model S).

Sa vitesse de pointe varie entre 220 et 240 km/h selon la présence du fameux package, mais ses performances plus abouties font logiquement chuter son rayon d’action. Ce dernier se stabilise entre 444 et 518 km avec le même pack de batterie de 90,6 kWh. Du côté de la charge rapide, rien n’évolue d’une version à une autre.

Hyperscreen MBUX

Les deux modèles ont aussi droit à des suspensions pneumatiques améliorées, sans oublier l’incontournable système Hyperscreen MBUX (toujours en option) et ses trois écrans installés sur la planche de bord. Assistant vocal, mise à jour à distance, expérience adaptative sur le temps : bref, un condensé technologique signé Mercedes.

Pour le moment, le groupe allemand n’a pas communiqué de prix ni de date de sortie, même si un lancement en Europe plus tard dans l’année semble totalement envisageable.

