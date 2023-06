Mercedes nous fait rêver avec cette voiture électrique au look exceptionnel doté d’un moteur révolutionnaire

Mercedes lève le voile sur son concept de voiture électrique, baptisé Vision One Eleven. Une étude de style néo-rétro qui inaugure une toute nouvelle technologie de moteur à flux axial. Un système qui offre plusieurs avantages, dont une puissance très élevée. De quoi rivaliser en théorie avec la Tesla Model S Plaid et la future Porsche Taycan.

Comme tous les constructeurs, Mercedes va aussi devenir une marque 100 % électrique dans les prochaines années. Une stratégie bien débutée alors que sa gamme est déjà riche en modèles zéro-émission (à l’échappement), de l’EQA à l’EQS en passant par les EQB et EQC. Mais la firme veut encore aller plus loin.

Un design néo-rétro

C’est ainsi qu’elle vient de lever le voile sur un tout nouveau concept-car, qui prend le nom de Mercedes-Benz Vision One Eleven. Une création qui prend la forme d’une étude de style inspirée des années 1970, et plus précisément de la C111 dévoilée en 1969 sous la forme d’un concept qui n’a jamais vu le jour de série. Cette voiture aura cependant donné naissance à 16 véhicules expérimentaux en termes de design.

Plus de cinquante ans plus tard, l’actuel patron du design de la marque à l’étoile, Gorden Wagener, a décidé de faire revivre cette voiture en lui offrant une réinterprétation plus moderne. Nous retrouvons des lignes fortement inspirées du concept de la fin des années 1960, avec une silhouette similaire. Cependant, la face avant a été considérablement remaniée, et fait fi des feux pop-up au profit de phares intégrés à la large calandre.

La voiture reprend le langage stylistique « one-bow » de la gamme Mercedes EQ, avec le capot plongeant vers le bas. La carrosserie est quant à elle conçue pour être la plus aérodynamique possible, même si le Cx (coefficient de trainée aérodynamique) n’a pas été annoncé par le constructeur dans son communiqué. Pour mémoire, celui de l’EQS est affiché à seulement 0,20, mais la Lucid Air fait mieux, à 0,197.

La partie arrière ressemble grandement à l’avant, tandis que la large bande noire affiche le nom du concept avec une multitude de LED. De profil, la voiture affiche des proportions très dynamiques, avec une hauteur de seulement 1,17 mètre. Cependant, le constructeur n’a pas donné de détail sur la longueur total de son véhicule, ni sur la taille de ses roues qui semblent très imposantes.

Une technologie innovante

L’accès à bord se fait via des portes papillon, alors que la marque explique que le poste de conduite a été conçu comme un salon. Sans surprise, ce dernier affiche une présentation très épurée, faisant disparaître la quasi-totalité des boutons. En effet, toutes les commandes sont désormais regroupées dans l’écran tactile situé près du volant. Ce dernier est associé à un grand bandeau d’affichage à LED similaire à celui situé à l’arrière de la voiture.

Le conducteur et son passager peuvent prendre place dans des sièges au design futuriste, conçus en partenariat avec la marque de doudounes Moncler et dont les assises sont intégrées au plancher. À noter que le tableau de bord est quant à lui fabriqué à partir de polyester recyclé à 100 %. Deux modes de conduite sont proposés, modifiant la position de l’écran tactile et des sièges, un peu à la manière du concept Peugeot e-Legend, avec son volant escamotable.

Un moteur électrique à flux axial

Si ce concept-car n’a pas vocation à être produit en série, les ingénieurs de Mercedes lui ont toutefois bel et bien offert une vraie motorisation. Et pas n’importe laquelle. Et pour cause, cette nouvelle Vision One Eleven embarque deux moteurs à flux axial conçus par la société britannique Yasa, rachetée par Mercedes en 2021. Cette technologie offre une plus grande densité par rapport à des moteurs à flux radial utilisé dans 99 % des voitures électriques du marché.

Elle ne représente en effet qu’un tiers de ces derniers en termes de taille, pour une même puissance. Celle-ci n’a pas encore été évoquée, mais l’ensemble devrait permettre à la voiture, si elle voyait le jour de série, de rivaliser avec la Tesla Model S Plaid et la future version plus radicale de la Porsche Taycan. Cette étude de style s’équipe également de batteries à cellules cylindriques et à refroidissement liquide avec une technologie qui s’inspire de la F1. Mais le constructeur ne donne pas plus de détails.

