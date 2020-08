Mercedes Classe T : version électrique et nouveau nom pour la prochaine génération du ludospace

L’actuel Mercedes Citan, produit depuis 2012, va avoir le droit à une nouvelle dénomination relative à sa version familiale : le Classe T, dont le lancement au premier semestre 2022 fera l’objet d’une variante 100 % électrique.

Commercialisé depuis déjà huit ans, le Mercedes Citan se décline aujourd’hui en deux versions distinctes : l’une utilitaire davantage adressée aux professionnels, l’autre familiale (le Citan Tourer), qui, comme son nom l’indique, convient au grand public. Le véhicule est par ailleurs le cousin du Kangoo, puisque techniquement basé sur la seconde génération de ce dernier, et développé en collaboration avec Renault-Nissan-Mitsubishi.

Le Citan rentre dans les rangs

Le fait est que le groupe Daimler a récemment communiqué au sujet du cahier des charges de son véhicule. La prochaine itération du Citan subit en effet de légers changements : si la variante professionnelle ne change pas de nom, la version ludospace familial rentre dans les rangs en s’offrant un tout nouveau patronyme : le Classe T, histoire de coller un peu plus aux codes linguistiques de la firme d’outre-Rhin.

Encore et toujours construit aux côtés du groupe français susmentionné, le Classe T, en plus de sa nouvelle appellation, aura le droit à une motorisation 100 % électrique. Outre une photo teasing esquissant la silhouette du véhicule, le communiqué de presse ne mentionne aucune caractéristique technique. Mercedes indique cependant la présence de portes coulissantes latérales et d’un espace intérieur relativement grand.

Mercedes Classe T : la date de sortie connue

Pour se démarquer de la troisième génération du Kangoo (2020 pour la version utilitaire, 2021 pour la familiale), le Classe T s’appuiera sur l’ADN de Mercedes en matière de design, sécurité et connectivité. Il se pourrait donc que le quatre roues offre une expérience utilisateur un poil plus premium au travers de fonctionnalités plus avancées. Sa date de sortie interviendra au cours du premier semestre 2022.