Nvidia et Mercedes-Benz s’associent pour créer la voiture du futur

Nvidia a annoncé un partenariat avec le constructeur Mercedes-Benz dans le but de développer la voiture du futur à l'horizon 2024.

Si pour beaucoup de monde, la marque Nvidia rime toujours avec carte graphique et jeu vidéo, la firme mise en réalité énormément sur de nouveaux marchés et en particulier l’automobile connectée et l’intelligence artificielle. C’est dans ce cadre que Nvidia a dévoilé un nouveau partenariat avec Mercedes-Benz. Le but ? Que tous les véhicules du constructeur soient équipés dès 2024 d’une toute nouvelle architecture tant au niveau hardware que logicielle, développés par Nvidia.

Atteindre le niveau 4 d’automatisation pour le parking

Plus précisément, Nvidia va intégrer son architecture Nvidia Drive AGX Orin, basé sur des processeurs ARM et une puce graphique Nvidia Ampere et ainsi délivrer 7x les performances de la génération précédente, d’après Nvidia. Évidemment, le point le plus important de ce genre de machine est sa capacité à rendre autonome le véhicule. Sur ce point, Nvidia promet de pouvoir conduire le ou les passagers d’une adresse à une autre sans toucher au volant, avec la possibilité de se garer complètement automatiquement (niveau 4).

Pour aller plus loin

Véhicule autonome : quelles sont les différences entre les niveaux d’autonomie ?

De son côté Mercedes-Benz met l’accent sur la possibilité de mettre à jour le logiciel tournant sur cet ordinateur embarqué, tout au long de la vie du véhicule pour améliorer son intelligence artificielle.

Les deux partenaires se lancent alors dans une comparaison, peut-être un peu hasardeuse, avec le smartphone. À l’instar du téléphone que l’on a dans notre proche, Nvidia et Mercedes-Benz veulent pousser des mises à jour très régulièrement améliorant les fonctions du véhicule. Les utilisateurs pourront également acheter l’accès à de nouvelles fonctionnalités, ou des services proposés en abonnement. Espérons que cela ne mènera pas à des problèmes de fragmentation ou de suivi des mises à jour.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Rendez-vous dans quatre ans pour découvrir les premières voitures développées sur cette nouvelle plateforme Nvidia Drive.