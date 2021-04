Mercedes EQS : vers une autonomie record annoncée le 15 avril

Mercedes annonce la couleur avec son EQS à venir, en précisant que « le temps où l’on avait peur de l’autonomie de son véhicule électrique est derrière nous ».

Selon des tests préliminaires, l’autonomie homologuée en cycle WLTP pour la future Mercedes EQS devrait atteindre les 770 kilomètres. De quoi la placer tout en haut de la liste des véhicules électriques avec le plus d’autonomie.

Un pack de batterie qui bat tous les records

Actuellement, les voitures électriques disponibles avec les plus gros packs de batterie avoisinent seulement les 100 kWh. Même si les Tesla Model S, Model X, Porsche Taycan ou encore Ford Mustang Mach-e profitent des batteries les plus capacitives , elles ne pourront sans doute pas rivaliser avec la Mercedes EQS.

En effet, la berline premium du groupe allemand accueillera une batterie de 108 kWh, et avec une consommation attendue de 140 Wh/km en cycle WLTP, l’autonomie affichée pourra dépasser les 770 kilomètres. Cela améliore de 10 % les prévisions de Mercedes que l’on vous partageait l’été dernier.

Bien entendu, d’autres véhicules annoncés par Tesla (Roadster, ou Model S Plaid+) devraient afficher des autonomies supérieures et embarquer de plus grosses batteries, mais ces modèles ne sont pas encore sur nos routes. Il faudra encore patienter sans doute plus d’un an pour voir arriver les premières Tesla Model S Plaid+, et en apprendre plus sur les détails relatifs à son pack de batterie révolutionnaire.

L’aérodynamique optimisée au maximum

Si la dernière Tesla Model S affiche un coefficient de frottement de 0,208 seulement, Mercedes communique pour le moment sur un chiffre de 0,20 pour son EQS, la plaçant ainsi comme le véhicule le plus aérodynamique disponible pour le grand public.

Pour en savoir plus sur la berline tant attendue, Mercedes nous donne rendez-vous le 15 avril prochain pour une « Première Mondiale Numérique » qui annoncera le début d’une nouvelle ère pour l’entreprise. Les tarifs seront notamment dévoilés, mais autant ne pas se faire d’illusion : l’EQS sera un véhicule de luxe, et son prix le reflétera.