La feuille de route de Meta fuite avec 4 nouveaux casques prévus à l’horizon

Meta serait au travail sur 4 nouveaux casques de VR dont le lancement serait prévu d'ici 2024.

En 2021, Facebook est devenu Meta pour refléter son investissement dans le domaine de la réalité virtuelle ou augmentée. Il faut désormais concrétiser cette stratégie avec de nouveaux produits bien tangibles. Le site The Information a pu mettre la main sur la feuille de route des prochains appareils Meta. D’ici à 2024, la société aurait prévu de lancer pas moins de 4 casques de VR, sans compter ses projets autour de la réalité augmentée.

Project Cambria : le nouveau fleuron

Le casque le plus attendu est peut-être le projet Cambria de Meta. Non pas le projet Cambridge, ça, c’est le scandale de Facebook, mais bien Cambria. Ce casque a récemment fait parler de lui à travers une fuite dévoilant plusieurs images du design.

Il s’agit ici véritablement d’un produit très haut de gamme, qui devrait viser avant tout les professionnels dans un premier temps. On parle en effet d’un appareil commercialisé à 800 dollars d’après The Information. Meta a depuis confirmé que le prix de vente serait en réalité « largement supérieur » aux 800 dollars avancés par le média.

D’après les rumeurs, le casque Cambria serait équipé de deux écrans mini-LED de 2,48 pouces avec une définition de 2160 x 2160 pixels. On aurait également le droit à un suivi du regard et du visage. Il serait surtout capable de faire apparaitre le monde réel à travers les lentilles pour des expériences en réalité mixte. La présentation du casque serait prévue pour le mois de septembre, selon The Information.

Funston : le casque Cambria Gen 2

Feuille de route oblige, on sait désormais que Meta ne veut pas s’arrêter avec le casque Cambria. Son successeur serait déjà à l’étude pour un lancement prévu en 2024. Aucune information concernant ce casque sinon qu’on peut également imaginer un prix de vente très élevé.

Stinson et Cardiff : pour le grand public

Heureusement, Meta n’a pas seulement prévu des casques très haut de gamme. Le Quest 2 et son prix plancher auront aussi le droit à un successeur. Deux en réalité, d’abord Stinson pour une sortie en 2023 et Cardiff pour un lancement en 2024.

L’article ne dit pas si les prix des prochains casques Quest seront encore plus agressifs.

