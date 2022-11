Instagram sur iPad : l’application reste nulle, mais l’interface web devient bien meilleure

L'interface d'Instagram sur iPad se rapproche de celle de Twitter avec l'ajout d'un menu latéral. Une nouveauté qui n'est pas encore visible sur tous les appareils.

D’après plusieurs journalistes de The Verge, l’utilisation d’Instagram va clairement s’améliorer sur iPad, photos publiées sur Twitter à l’appui. Pour rappel, le CEO d’Instagram avait douché les espoirs des utilisateurs·rices en février dernier, indiquant qu’une application pour iPad n’était pas d’actualité. En revanche, les équipes du réseau social semblent avoir planché sur une version retravaillée de l’interface web.

Elle intègre une barre latérale avec un raccourci vers la barre de recherche, un onglet explorer, les messages privés, les notifications, le profil ou encore la possibilité de créer un post. Si vous avez l’habitude d’utiliser Twitter, que ce soit avant ou après son rachat par Elon Musk, vous ne devriez pas être dépaysé. On sent clairement l’influence du réseau social à l’oiseau bleu. On remarque également que les boutons ont l’air beaucoup plus gros qu’auparavant, ce qui devait aider à l’utilisation.

Plus bas, on trouve un bouton « Plus », ce qui évite de passer par votre profil pour accéder à des réglages avancés, comme la possibilité de changer de compte, d’accéder aux posts sauvegardés, etc.

Quand pourrons-nous en profiter ?

D’après Christine Pai, porte-parole de Meta interrogée sur cette mise à jour par The Verge, la mise à jour est plus qu’un test. Elle déclare : « Nous travaillons toujours sur les moyens d’améliorer l’expérience web d’Instagram.com pour les gens. Nous avons récemment effectué des mises à jour pour moderniser Instagram.com, notamment en améliorant la navigation, en optimisant l’expérience vidéo et en introduisant une manière plus immersive de DM. »

En lançant l’application sur l’iPad d’un membre de la rédaction, nous nous sommes aperçus qu’effectivement, l’interface avait bel et bien changé, y compris dans sa version française. En revanche, sur deux autres comptes, nous n’avons pas vu la nouvelle interface. Il est donc probable qu’il vous faille attendre quelque temps avant d’en profiter et il n’est pas exclu qu’il s’agisse pour l’heure d’un test. Au passage, ajoutons que la nouvelle interface web est résolument la même sur PC. Même s’il ne s’agit pas à proprement parler d’une app complète, c’est déjà ça de pris.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.