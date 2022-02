L’application Instagram pour iPad, ce n’est pas pour tout de suite

Les utilisateurs réguliers d'iPad s'en plaignent depuis des années : l'absence d'application officielle Instagram sur iPad. Cela ne risque apparemment pas de changer de sitôt...

Adam Mosseri, responsable d’Instagram, va encore faire des déçus. En effet, cela fait longtemps que les utilisateurs d’iPad réclament une application Instagram sur les tablettes d’Apple : une demande tout à fait légitime étant donné l’importance du réseau social. Il reste plus que surprenant qu’un mastodonte tel qu’Instagram, qui appartient au groupe Meta, n’ait toujours pas créé une application native pour les tablettes d’Apple. Depuis des années, les utilisateurs doivent donc se contenter d’utiliser la version web — ou bien de passer par une appli tierce.

Adam Mosseri a ainsi douché les espoirs des utilisateurs d’iPad. C’est en réponse à un tweet du youtubeur Marques Brownlee, se plaignant de l’absence d’app Instagram sur iPad en 2022, qu’il a indiqué que ce n’était toujours pas une priorité.

Yup, we get this one a lot. It's still just not a big enough group of people to be a priority. Hoping to get to it at some point, but right now we're very heads down on other things.

— Adam Mosseri (@mosseri) February 27, 2022