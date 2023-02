Meta Verified : Mark Zuckerberg lance un abonnement payant pour Instagram et Facebook

À l'image de Twitter Blue, il faudra désormais payer tous les mois pour que les services de Meta vous proposent une vérification de votre identité.

À l’origine des réseaux sociaux comme Facebook, l’idée de pouvoir retrouver en ligne ses amis du monde réel dont on connait l’identité. Encore faut-il s’assurer que la personne de l’autre côté de l’écran est bien celle que vous pensez et non un imposteur ayant subtilisé une identité. C’est d’autant plus critique pour les influenceurs, marques et célébrités qui risquent au quotidien de se faire voler leur identité en ligne par des imitateurs.

Meta Verified : payer pour protéger son identité

Après Twitter et son abonnement Twitter Blue, c’est au tour de Meta de lancer un abonnement pour facturer la vérification de l’identité. L’annonce a été faite directement par Mark Zuckerberg et l’abonnement porte un nom très clair : Meta Verified. Il laisse immédiatement comprendre que cet abonnement sera valable pour tous les services du géant : Facebook, Messenger, WhatsApp et Instagram.

Pour 11,99 dollars par mois (ou 14,99 dollars par mois sur un produit Apple en raison de la commission imposée par Apple), les utilisateurs auront le droit à une vérification de leurs papiers d’identité pour obtenir le fameux badge bleu de vérification. Contrairement à Twitter Blue qui offre un ensemble de fonctions, ici l’abonnement de Mark Zuckerberg se concentre sur la question de l’identité. L’abonnement prévoit ainsi une protection renforcée contre le vol d’identité et un accès privilégié au service client.

Le déploiement est pour le moment limité à l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

Mark Zuckerberg tente de justifier l’abonnement

On peut également noter qu’une différence d’approche entre Twitter et Meta vient de la vérification avec les papiers d’identité. Elon Musk considère pour Twitter que le paiement de l’abonnement suffit à valider automatiquement l’honnêteté d’une personne. Un peu plus consciencieux, Mark Zuckerberg semble considérer que les papiers d’identités et une vérification manuelle restent importants aujourd’hui.

En revanche, le fondateur de Facebook et Meta a été interpelé par les utilisateurs de Facebook sur l’idée de faire de transformer le service minimum d’un réseau social en abonnement payant. Le milliardaire s’en explique en commentaire.

Nous fournissons déjà des protections et une certaine assistance à tout le monde. Mais la vérification des identifiants gouvernementaux et la fourniture d’un accès direct à l’assistance clientèle pour des millions ou des milliards de personnes coûtent beaucoup d’argent. Les frais d’abonnement permettront de couvrir ces coûts et de suivre le nombre de personnes qui s’inscrivent, ce qui nous permettra de garantir la qualité à mesure que nous nous développerons.

Les internautes n’ont toutefois pas manqué de faire remarquer toute l’ironie dans le fait de demander à payer pour une assistance de qualité et la vérification d’identité.

