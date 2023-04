Instagram : voici comment ajouter jusqu’à 5 liens sur votre profil

Une nouvelle fonctionnalité demandée depuis longtemps vient d'être ajoutée au réseau social Instagram : intégrer plusieurs liens sur un profil. Une option qui devrait faciliter la vie des marques et créateurs de contenu, même l'interface reste assez peu intuitive. On vous explique tout.

Enfin ! C’est par ce cri de soulagement que de nombreux utilisateurs de la plateforme Instagram ont probablement accueilli la nouvelle : mardi 18 avril, le PDG de sa maison-mère Meta, Mark Zuckerberg, a annoncé qu’il est désormais possible d’ajouter jusqu’à cinq liens web sur son profil.

Multiple links in bio? You got it 😎 You can now add up to five links 🔗 to your profile. pic.twitter.com/Hurn7inqNS — Instagram (@instagram) April 18, 2023

Une fonctionnalité déjà en phase de test depuis octobre 2022, et pour cause : celle-ci était l’une des « plus demandées » par les utilisateurs selon le patron de Meta, puisqu’ils étaient jusqu’ici limités à un seul lien par bio. On vous détaille cette nouvelle méthode.

Deux méthodes possibles

Si l’application devrait surtout être utile aux marques et créateurs de contenu sur la plateforme, souhaitant rediriger vers leur site officiel, leur boutique d’e-commerce ou vers une plateforme de financement participatif, elle peut également être utile pour les utilisateurs cherchant à renvoyer vers leurs profils TikTok ou Twitter par exemple.

Voici comment accéder à cette fonctionnalité :

Allez sur la page de votre profil Instagram ; Cliquez sur « Modifier profil », sous votre bio ; Cliquez sur la nouvelle option « Liens ».

Une liste de liens s’affiche avec deux options possibles.

1re méthode :

Cliquez sur « Ajouter un lien Facebook » si vous souhaitez renvoyer à votre page ou profil. Il faudra alors lier votre compte Instagram et Facebook (et accepter que Meta vous propose des suggestions et publicités communes) ; Soit votre compte est détecté, soit il faudra vous connecter à Facebook via la page qui s’affiche ; Ensuite, cliquez sur « Continuer » puis « Oui, terminer l’ajout ».



2de méthode :

Cliquez sur « Ajouter un lien externe » si vous souhaitez renvoyer à n’importe quel site ; Entrez le lien vers lequel vous souhaitez renvoyer dans le champ « URL » ; Si vous le souhaitez, précisez un « titre » de lien. Il ne remplace pas l’URL, mais permet seulement de l’identifier plus facilement dans la liste ; Cliquez sur l’icône de validation en haut à droite. C’est fait !



Notez qu’il est par ailleurs possible d’ajouter un lien vers une page ou un profil Facebook en tant que « lien externe », la seule différence étant l’icône affichée devant ce lien pour les visiteurs de votre profil.

5 liens… affichés sur la même ligne

Vous venez donc d’ajouter vos cinq liens vers vos réseaux ou sites professionnels, vous allez donc constater les changements sur votre profil… Pour vous apercevoir qu’ils sont tous réunis en une seule ligne dans votre bio Instagram.

On se désole que l’interface du réseau social ne mette pas plus en valeur ces nouveaux liens, obligeant de cliquer sur la minuscule ligne dédiée pour afficher les quatre autres URL. De même, aucune petite icône TikTok ou YouTube ne s’affiche devant les liens vers ce type de plateforme.

Sachez quand même que leur ordre d’affichage peut être modifié à tout moment via la page « Liens » de tout à l’heure, en cliquant sur les trois points en haut à droite de l’écran puis sur « Réorganiser les liens ». Il suffit ensuite de les faire glisser les uns au-dessus des autres.

La mort des agrégateurs de liens ?

Dès lors, de nombreux utilisateurs d’Instagram pourraient continuer d’utiliser des sites permettant de réunir tous ses liens sur une page même, comme Linktree. Ceux-ci restent plus intuitifs et offrent aux professionnels plus de personnalisation pour leur page de présentation.

Ironiquement, Linktree a d’ailleurs remarqué sur Twitter que le compte Instagram de Meta utilisait encore un lien vers leur service à la date du 18 avril. L’entreprise a retiré ce lien depuis, le remplaçant par une simple URL vers son site officiel. Même Meta ne semble pas juger utile d’utiliser sa nouvelle fonctionnalité.

