Vous voulez absolument conserver une vidéo que vous venez de voir sur Instagram ? Nous allons vous expliquer comment télécharger une vidéo Instagram en quelques secondes sur votre smartphone ou votre ordinateur.

Vous avez posté une vidéo sur Instagram que vous avez perdue et souhaitez la récupérer ? Ou vous cherchez simplement à récupérer une vidéo Instagram sur laquelle vous avez craqué ? Alors, suivez ce tuto pour savoir comment télécharger une vidéo sur Instagram !

Comment télécharger une vidéo sur Instagram depuis un PC / navigateur web ?

Il existe de nombreux services internet permettant de télécharger une vidéo via son navigateur internet. Nous avons ici opté pour snapinsta.app. Vous n’êtes pas obligé de vous limiter à ce dernier et vous en trouverez de nombreux autres très proches et dont la mécanique d’usage est identique, tout en restant gratuit.

Dans Instagram, localisez la vidéo qui vous intéresse.

Cliquez sur les 3 petits points en haut à droite du cadre de la vidéo et sélectionnez Copier le lien.

Sur snapinsta.app, collez dans la barre de recherche le lien et cliquez sur le bouton Download.

Le service télécharge la vidéo et affiche ensuite une vignette avec un bouton Download Video.

Cliquez dessus et choisissez dans la boîte de dialogue de votre navigateur web où elle sera enregistrée.

Comment télécharger une vidéo sur Instagram depuis votre smartphone ?

Pour télécharger une vidéo d’Instagram depuis votre téléphone, vous pouvez reprendre la procédure ci-dessus en utilisant le navigateur web de votre smartphone. Toutefois, une app dédiée est parfois plus pratique, comme Gleam lte sous iOS ou SnapX sous Android. Vous trouverez de nombreuses app gratuites, qui proposent la possibilité de télécharger des vidéos Instagram au prix souvent de quelques publicités.

Dans Instagram, localisez la vidéo qui vous intéresse.

Cliquez sur les 3 petits points en haut à droite du cadre de la vidéo et sélectionnez Copier le lien.

Lancez l’app, ici Gleam lte, et copiez dans la barre de recherche le lien copié précédemment.

Dans Gleam lte, il faut lancer la lecture de la vidéo avant de pouvoir cliquer sur bouton Enregistrer. Cela n’est pas le cas sur d’autres apps.

L’app vous demande confirmation, appuyez sur Télécharger.

Par défaut, la vidéo est stockée dans les Fichiers, appuyez sur le bouton information à droite du nom de la vignette de la vidéo. Vous pourrez alors l’enregistrer dans votre album photo.

Les services web offrent l’avantage de pouvoir enregistrer des Story et des Réels, là où les apps se limitent souvent aux vidéos du flux principal.