WhatsApp : vos conversations gagnent en précision avec cette mise à jour

La messagerie instantanée sécurisée WhatsApp vient d'annoncer de nouvelles options pour créer des sondages dans vos conversations et rajouter des légendes à vos fichiers envoyés. Des nouveautés bienvenues et déjà disponibles.

WhatsApp rend ses conversations toujours plus adaptables à vos besoins. Dans un billet de son blog officiel publié le 4 mai 2023, la messagerie instantanée de Meta a officialisé plusieurs nouvelles options rajoutées à la dernière version de ses applications iOS (23.8.78) et Android (2.23.8.77).

La mise à jour est déjà disponible, avec un accent mis sur des sondages et des légendes de documents plus flexibles selon vos besoins. On vous détaille ces nouveautés.

Des sondages à réponse unique

D’abord, WhatsApp met en avant deux améliorations de la fonctionnalité de sondages. Si vous pouviez déjà poser une question et proposer plusieurs réponses aux membres d’une conversation, il est désormais possible de n’autoriser qu’une seule réponse par participant.

Concrètement, vous devrez décocher l’option « Autoriser plusieurs réponses » au moment de la création de ce sondage. De même, l’initiateur du sondage peut à présent recevoir une notification pour chaque vote envoyé et voir le nombre total de votants.

Autre nouveauté : vous pouvez maintenant retrouver des sondages via la barre de recherche de la page d’accueil, soit par mots-clés, soit en filtrant les résultats par un nouveau tag « Sondages ».

Plus de légendes et plus de contexte

Les autres changements initiés par cette mise à jour concernent les légendes WhatsApp, c’est-à-dire le texte affiché sous les photos ou vidéos que vous partagez. Première nouveauté plutôt logique : il est désormais possible de rajouter une légende à tout autre type de fichier. Utile pour préciser directement le contenu d’un document PDF au moment de son envoi.

Rien n’empêchait bien sûr d’envoyer un message juste après pour compléter cet envoi, mais dans une conversation aux participants nombreux et très réactifs, il arrive que d’autres messages soient envoyés avant que vous ayez le temps de donner du contexte.

C’est dans cette même démarche que WhatsApp améliore une autre fonction : au moment de transférer un contenu avec une légende vers une autre conversation, vous pouvez maintenant y inclure la légende originale, la modifier ou la supprimer. Vous serez donc responsables de vos quiproquos !