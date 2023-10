C’est bientôt la fin de WhatsApp sur ces deux versions d’Android

L'application du groupe Meta délaisse les version d'Android antérieure à 5.0. Un changement qui devrait avoir un impact limité.

On a coutume de dire que les iPhone sont mis à jour beaucoup plus longtemps que les smartphones Android, même si Google a pas mal modifié cette affirmation avec ses derniers Pixel 8. Mais il faut bien admettre qu’en matière de support logiciel, difficile de battre Android. De nombreuses applications continuent de fonctionner correctement même sur des versions très anciennes du système d’exploitation.

C’est le cas de WhatsApp, qui jusqu’ici fonctionnait sur Android 4.4 KitKat et Android Jelly Bean 4.1. Pour comparaison, sur iOS, WhatsApp demande obligatoirement une version beaucoup plus récente, à savoir iOS 12.

Selon Xataka Android, ça y est WhatsApp va désormais imposer de passer au moins à Android 5.0. Elle devrait cesser de fonctionner sur des versions plus anciennes. Pour référence, Android Jelly Bean 4.1 et Android KitKat 4.4.4 datent respectivement de 2012 et 2014, soit 11 et 9 ans.

Un impact limité

Cela ne devrait pas toucher un très grand nombre d’utilisateurs·rices. Le tableau récapitulatif des versions d’Android de 2023 montrait en effet qu’Android 4.4 KitKat était présent sur 0,5 % des systèmes. On peut donc penser que ce changement impactera moins d’1 % des smartphones Android.

Si jamais au grand jamais, vous êtes concernés, voici un rapide tutoriel pour profiter de la nouvelle version du transfert de comptes de WhatsApp.

Téléchargez notre application Android et iOS ! Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.