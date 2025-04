WhatsApp : ces 9 nouveautés vont améliorer vos conversations

WhatsApp vient d’annoncer de nombreuses mises à jour pour améliorer les conversations et appels des utilisateurs. On fait le point.

WhatsApp, l’application de messagerie instantanée du groupe Meta, introduit de nouvelles fonctionnalités pour améliorer l’organisation et la personnalisation de ses discussions. L’application souhaite proposer une expérience utilisateur plus claire, profitant de nouveautés que l’on pourra retrouver sur Android, mais également iOS.

Parmi les nouveautés introduites sur le volet des discussions, on retrouve un indicateur de présence dans les discussions de groupe : pratique pour avoir les disponibilités d’une personne en particulier pour organiser un événement. Ce dernier pourra alors envoyer rapidement une réponse en utilisant un système de réactions rapides permettant de réutiliser une réaction à un message déjà utilisé par un autre membre du groupe.

Pour éviter d’être spammé de notifications, WhatsApp permet de les hiérarchiser et d’utiliser un paramètre intitulé « Notifications pour » permettant de choisir celles pour lesquelles l’utilisateur souhaite être averti. En utilisant le paramètre « Important », l’usager ne recevra de notifications que pour les mentions, réponses et messages de contacts enregistrés.

Après avoir permis aux groupes de créer des événements, WhatsApp a étendu cette fonctionnalité aux conversations individuelles. De quoi simplifier la vie des usagers tout en les gardant au sein de l’écosystème de Meta.

WhatsApp en profite pour rappeler que deux nouveautés font leur apparition pour les utilisateurs d’iPhone. La première permet de numériser des documents au sein de l’application. La seconde permet, elle, d’en faire votre application de messagerie par défaut.

Pour ce qui est des appels, WhatsApp ajoute des fonctions bienvenues comme celle de pouvoir ajouter une personne à un appel depuis une discussion. Pratique pour demander à l’avis d’une autre personne sans avoir à couper une conversation déjà en cours. La firme indique également avoir amélioré sa technologie pour renforcer la qualité des appels vidéo et rester sur une qualité en haute définition.

Les utilisateurs d’iPhone, eux, pourront bénéficier d’une fonctionnalité leur permettant de pincer leur écran pour zoomer lors d’un appel vidéo. Pratique pour voir un détail en particulier.

Au-delà de ces améliorations, WhatsApp repense aussi l’expérience autour de ses chaînes, pratiques pour suivre l’actualité.

Les administrateurs de chaînes peuvent désormais partager des vidéos de moins de 60 secondes dans leurs canaux. Les réfracteurs aux messages vocaux n’auront plus à s’inquiéter puisqu’ils pourront bénéficier d’une transcription de ces derniers. Enfin, l’application de messagerie indique qu’il devient plus facile d’accéder à une chaîne par le biais d’un QR code partageable.

