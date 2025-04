Lunettes connectées : Meta met les gaz pour garder son trône

Meta ne veut pas qu’on lui pique son look high-tech. Alors que les lunettes connectées deviennent le nouvel accessoire tendance, le géant accélère pour garder sa longueur d’avance… quitte à faire travailler ses équipes le week-end.

Meta prépare une nouvelle génération de lunettes connectées, baptisées Hypernova, avec un affichage tête haute (HUD) dans un œil. Selon Mark Gurman de Bloomberg, l’entreprise vise une sortie en octobre 2025, malgré un risque de retard. Poussant ses équipes à travailler les week-ends, Meta veut absolument tenir ses délais pour rester leader face à l’arrivée annoncée d’Apple sur le marché.

Ces lunettes, estimées entre 1 000 et 1 400 dollars, intégreront un bracelet neural contrôlable par gestes. Elles permettront d’afficher des notifications, d’utiliser des apps simplifiées et de prévisualiser photos ou vidéos capturées. Une évolution majeure par rapport aux Ray-Ban Meta actuelles, dépourvues d’écran mais plébiscitées pour leur design et leurs fonctions audio.

Une véritable course contre-la-montre technologique

Si le Meta Connect 2025 (17 septembre) devrait être l’occasion d’officialiser les Hypernova, Gurman souligne un « léger risque » de report. L’enjeu est de taille : Apple plancherait sur ses propres lunettes (code N50), axées sur l’IA visuelle, mais pas avant 2027. Meta profite donc de ce délai pour consolider son avance.

L’ajout d’un HUD discret, évitant le côté « Google Glass », répond à une demande cruciale : visualiser rapidement son contenu sans altérer le style. Les utilisateurs pourront ainsi vérifier leurs prises de vue en temps réel, un atout face à la concurrence naissante.

Malgré les défis techniques, Meta mise sur le succès des Ray-Ban, déjà populaires pour leur traduction vocale en direct ou l’analyse visuelle par IA. Les Hypernova devraient capitaliser sur ces fonctionnalités, tout en ajoutant une dimension interactive. Reste à voir si le public suivra, malgré un prix deux fois plus élevé que les modèles actuels. Une chose est sûre : dans la course aux lunettes connectées, Meta ne lâchera rien. Et avec Apple dans les starting-blocks, l’innovation ne devrait pas ralentir de sitôt. On peut s’attendre à ce que ce marché devienne de plus en plus compétitif à l’avenir.