MG Cyberster : une vidéo révèle des détails croustillants sur le roadster électrique

MG a partagé une vidéo qui nous en apprend un peu plus sur le design de son futur roadster électrique alléchant : le Cyberster. On y a notamment remarqué un volant… particulier.

Le teasing à propos du roadster électrique de MG, baptisé Cyberster, a commencé il y a près de 18 mois. Depuis, nous avons appris qu’il devrait être présenté en 2023 pour être commercialisé en 2024, mais cela n’empêche pas le constructeur de continuer à mettre en avant son cabriolet branché.

Cachez ce yoke que je ne saurais voir

Si l’on considère que l’on est à environ un an de la présentation officielle du MG Cyberster, il est fort probable que le design soit entièrement finalisé. L’extérieur avait été partiellement révélé à l’aide de rendus du concept-car dont il dérive, mais nous en apprenons aujourd’hui un peu plus sur l’intérieur et l’extérieur, grâce à cette vidéo mise en ligne sur le compte Twitter du constructeur.

Tout d’abord, revenons sur l’extérieur : comme attendu, c’est un coupé cabriolet, avec un hard-top qui se rabat automatiquement pour rouler cheveux au vent. Des lignes agressives mettent en avant ce bolide sportif qui devrait proposer jusqu’à 800 kilomètres d’autonomie.

L’ouverture des portes, quant à elle, est bel et bien un clin d’œil aux supercars les plus iconiques, puisqu’il s’agira de portières en ciseaux, à la manière des Lamborghini ou autres McLaren. Il semble donc que MG arrive parmi les premiers sur le segment des roadsters électriques, puisque celui de Tesla ne pointe toujours pas le bout de son capot, et celui de Polestar n’est pas officiellement confirmé.

Les plus attentifs d’entre vous auront peut-être remarqué la forme du volant à 20 secondes dans la vidéo, qui semble bien être un yoke, à l’image de ce que Tesla propose sur ses dernières Model S et Model X. Nul doute que MG a bien fait exprès de teaser ce volant qui ne passe pas inaperçu. Espérons que les révélations continuent sur ce Cyberster qui semble très prometteur.

