L’abordable MG4 électrique s’offre une version très hautes performances

Tout juste dévoilée en France, la MG4 se décline en une nouvelle version encore plus performante : la Mulan Triumph Edition.

En juin dernier, MG levait le voile sur sa toute nouvelle compacte électrique, baptisée MG4. Rivale directe de la Renault Mégane E-Tech Electric, cette nouvelle arrivante se distingue toutefois par un prix un peu plus bas, malgré des performances similaires. Mais une nouvelle version vient aujourd’hui enrichir la gamme.

Une version sportive

Actuellement, la gamme de la compacte électrique chinoise est composée de deux versions, fortes de 170 et 204 chevaux et associées à des batteries de 51 et 65 kWh, lui permettant de parcourir respectivement 350 et 450 kilomètres selon le cycle WLTP.

Mais voilà qu’une toute nouvelle déclinaison vient d’être officialisée par la marque. Baptisée MG Mulan Triumph Edition, celle-ci est pour l’heure uniquement conçue pour le marché chinois comme le précise le site Carscoops qui relaie l’information. Cette version devrait être commercialisée au Royaume-Uni selon Auto Express, et un lancement en France ne serait donc logiquement pas à exclure.

Au premier abord, les différences avec la version classique sont assez discrètes. Pas de kit aérodynamique agressif, ni de prises d’air supplémentaires sur la face avant, qui demeure alors strictement identique à la version de base. À vrai dire, seuls les étriers de freins orange permettent de distinguer cette variante, ainsi que les jantes de 18 pouces spécifiques.

À bord, quelques changements ont également été opérés, avec l’arrivée de sièges sport recouverts d’Alcantara, un matériau que l’on retrouve également sur le volant. La compacte électrique est de plus dotée d’un combiné numérique de 7 pouces, d’un écran tactile de 10,25 pouces ainsi que de divers équipements tels qu’une caméra 360° ainsi qu’un système de purification de l’air.

Des performances en hausse

Pour l’heure, MG ne dévoile pas encore tous les détails sur sa nouvelle MG4 (Mulan) Triumph Edition. Néanmoins, Carscoops précise que celle-ci est équipée de deux moteurs électriques développant un total de 455 chevaux et 600 Nm de couple, le tout réparti entre les quatre roues. Le 0 à 100 km/h est alors réalisé en seulement 3,8 secondes, tandis que la vitesse maximale n’a pas été communiquée.

La compacte sportive reprend la batterie de 65 kWh de la version que l’on connaît chez nous, permettant de parcourir jusqu’à 460 kilomètres selon le cycle chinois CLTC, proche de l’ancien NEDC européen. L’autonomie réelle serait donc un peu moins importante, et on peut tabler pour une autonomie WLTP de moins de 400 km pour cette version sportive.

Prix et disponibilité

Le constructeur n’a pas donné plus d’informations au sujet de cette nouvelle version. On ne connaît de ce fait ni son prix, ni sa date de sortie sur le marché chinois. À titre de comparaison, notre version française débute à moins de 30 000 euros, ce qui la place en dessous de la Renault Mégane E-Tech Electric, affichée à 35 200 euros dans sa version 130 chevaux et avec une batterie de 40 kWh. Vu le positionnement de MG, on pourrait avoir une belle surprise, avec une voiture compacte et puissante sous la barre des 40 000 euros.

Reste désormais à savoir si cette déclinaison plus sportive fera la route jusqu’en France. Cela reste tout à fait possible, alors que de nombreux constructeurs se lancent sur le marché des électriques hautes performances. On peut notamment citer la Kia EV6 GT et la future Ioniq 5 N.

https://www.frandroid.com/marques/mg/1423059_la-mg-4-electrique-se-revele-tres-competitive-pour-faire-de-lombre-a-la-megane-e-tech

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.