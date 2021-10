Windows 10 : le nouveau Microsoft Store est disponible en test

Le tout nouveau Microsoft Store, l'une des nouveautés phares de Windows 11, arrive sur Windows 10. Voici comment le télécharger et l'installer.

Microsoft l’avait promis, et il arrive. L’une de nos nouveautés préférées de Windows 11 est son nouveau Microsoft Store. Beaucoup plus fluide, beaucoup plus fonctionnelle, et petit à petit remplie d’applications très utiles comme l’Epic Game Store, Discord ou Disney+. Cette nouvelle boutique propose une toute nouvelle expérience utilisateur.

On est donc très loin de ce que proposait le store de Windows 10, très lent et surtout facilement prompt à planter. Un vrai problème quand les applications de Microsoft, et notamment le Xbox Game Pass, utilisent ce système distribution.

Comment télécharger le nouveau Microsoft Store sur Windows 10

Rudy Huyn, l’un des principaux développeurs de ce nouveau Microsoft Store annonce ce matin la bonne nouvelle : il est désormais possible de télécharger et installer le nouveau Microsoft Store sur Windows 10.

Pour cela, il est nécessaire d’être membre du programme Windows Insider de Windows 10 et de s’inscrire dans le canal « Release Preview ». Ce canal permet justement de tester en avance les mises à jour majeures d’applications Microsoft et certaines mises à jour système comme Windows 10 21H2, la prochaine mise à jour majeure prévue pour la fin de l’année.

Exciting news today, the new #MicrosoftStore (modern design, support for win32 apps, Disney+ movies and way more) is now available to Windows 10 Insiders! pic.twitter.com/O9zSZ8pudp — Rudy Huyn (@RudyHuyn) October 27, 2021

Si vous êtes inscrit, le Microsoft Store va vous proposer de mettre à jour… le Microsoft Store. Une fois la mise à jour téléchargée et installée, vous pourrez profiter de la nouvelle interface et de la stabilité accrue proposée.

Pour les autres, il faudra encore patienter, mais Rudy Huyn promet que la mise à jour sera disponible « bientôt » pour tous les utilisateurs de Windows 10.