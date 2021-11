Vous pouvez désormais faire vos réunions Zoom dans Microsoft Teams (et inversement)

A l'occasion de son événement Microsoft Ignite, l'entreprise de Redmond a dévoilé près de 90 nouvelles fonctions et mises à jour. Et parmi celles-ci, elle a rappelé la possibilité d'interconnexion entre les outils de visioconférence Microsoft Teams et Zoom notamment.

Qui ne s’est jamais retrouvé à devoir répondre à une invitation pour une visioconférence sans avoir téléchargé le bon logiciel ou avoir d’accès ? Pour pallier ce problème, Microsoft a trouvé une solution : permettre l’interopérabilité entre Microsoft Teams et d’autres outils de réunion en vidéo.

La fonction Direct Guest Join a été annoncée par Microsoft lors de son événement Ignite qui se tient cette semaine et dédié habituellement aux entreprises et aux nouvelles mises à jour des outils pour le travail.

Aller de Zoom vers Teams et inversement

Elle va permettre aux utilisateurs de Microsoft Teams de rejoindre une réunion tierce sur Zoom ou Cisco depuis sa salle Teams, tout en profitant des contrôles de base. Il suffira de cliquer sur le lien présent dans Teams, son agenda, etc. pour y accéder.

Et inversement, les utilisateurs de Zoom ou Cisco Webex pourront se joindre à une visioconférence Teams sans quitter leur environnement. Cette possibilité sera accessible dès cette année. L’an prochain, les services Bluejeans et GoToMeeting s’ajouteront.

Les appareils Microsoft Teams Room pouvaient déjà prendre en charge cette fonction depuis quelques semaines en permettant la participation directe en un clic à des réunions hébergées sur Cisco Webex ou Zoom, de la même manière que vous rejoindriez une réunion Teams. Il suffit alors de configurer la boîte mail Exchange Online de l’appareil pour qu’elle traite les invitations à des réunions tierces (lien, agenda).

Sur Zoom ou Cisco Webex, il faut avoir intégré à son calendrier les liens vers des réunions Teams et autoriser la Prise en charge des appels de conférence tiers pour les salles Zoom. Vous cochez ensuite la case Prise en charge de la réunion du client Web Microsoft Teams sur les salles Zoom pour permettre la participation directe des invités à Microsoft Teams. Vous pourrez ensuite cliquer sur l’invitation et rejoindre la réunion sur Zoom ou Teams de la même manière.