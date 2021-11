Halo : le Master Chief vient jouer les guides GPS sur Waze

À compter de ce jeudi, Waze et Xbox s’associent pour une mission temporaire : mettre le Master Chief ou l’un des personnages de la saga Halo aux commandes de votre véhicule. Ou plutôt du système de guidage de l’app en la personnalisant aux couleurs de la célèbre franchise.

La Xbox a fêté lundi dernier ses 20 ans et, avec elle, c’est aussi l’une de ses franchises emblématiques qui souffle également ses 20 bougies : Halo.

Pour célébrer cet anniversaire et amorcer la sortie prochaine du nouvel opus Halo Infinite le 8 décembre prochain (le multijoueur est d’ores et déjà disponible), Xbox et l’application Waze se sont associés pour une opération spéciale aux couleurs de la célèbre saga intergalactique.

Le Warthog pour vous frayer un chemin

Les plus de 16 millions d’utilisateurs en France, et ceux de nombreux pays à travers le monde, peuvent dès ce jeudi mettre leur application de guidage communautaire dans les pas du Master Chief et prendre la route à bord d’un Warthog ou d’un Razorback.

Pour le fun et les fans, l’app va vous permettre de changer votre avatar, l’icône de votre véhicule ou bien même la voix du radioguidage pour faire une plongée dans l’univers d’Halo et tenter de se sortir d’une bataille sans merci, aka les embouteillages ! Car vous pouvez choisir la voix du Master Chief pour vous guider dans votre mission en bon Spartan ou bien préférer suivre la voix d’Escharum et jouer les rebelles pour défier le trafic.

Comment en profiter ?

Allez sur le site de l’opération et indiquez votre numéro de téléphone

Cliquez sur le lien reçu pour pouvoir paramétrer votre compte avec les éléments et skins Halo.

Vous pouvez aussi ouvrir l’application et aller dans « Mon Waze » pour cliquer sur la bannière Halo pour activer l’expérience.

Choisissez votre avatar parmi plusieurs propositions (Master Chief, Commandant Laurette, Jega, Escharum), votre icône de véhicule (Razorback, Warthog, Ghost, Chopper brute), ainsi que la voix qui vous guidera (Master Chief ou Escharum). Attention, par défaut, celle-ci peut se mettre en anglais. Il suffit d’aller la changer dans les paramètres.

Lancez votre guidage normalement. Sur la carte, votre représentation a alors quelque peu changé…

Vous pouvez ensuite retourner dans les paramètres habituels de votre compte pour modifier les différents réglages ou revenir à des éléments plus classiques.

