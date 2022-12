Compacité et discrétion

Encore peu connue en France, la marque Mercusys (qui appartient à TP-Link) a lancé un kit Wi-Fi 6 Mesh composé de trois routeurs et proposé à un tarif très agressif. Vraie bonne surprise ou pétard mouillé ? Réponse dans notre test complet !

Le kit Mercusys H80X est un ensemble composé de trois appareils identiques capables de créer un réseau maillé en Wi-Fi 6. Les appareils ont pour principal avantage d’être très accessibles avec une facture ne dépassant pas les 200 euros pour le trio que nous testons.

Les points d’accès sont équipés de prises RJ45 pour y connecter des appareils en filaire et disposent d’une application dédiée permettant de les configurer. À un tel tarif, nous serons évidemment attentifs à ces fonctionnalités ainsi qu’aux performances délivrées par le kit, en comparaison de concurrents tels que Netgear.

Mercusys Halo H80X Fiche technique

Modèle Mercusys Halo H80X Wi-Fi Wi-Fi 6 (ax) Débit Wi-Fi Maximal 3.0 Gbit/s Couverture Wi-Fi Jusqu'à 650 m² Nombre d'appareils connectés maximal 150 Système Mesh Oui Compatibilité 4G Non Compatibilité 5G Non Nombre de port Ethernet 3 Débit Ethernet maximal 1 Gbit/s Sécurité réseau WPA2 Prix 149 € Fiche produit

Mercusys Halo H80X La simplicité avant tout

La discrétion, c’est le mot qui nous vient à l’esprit une fois le kit Halo H80X déballé. Les boitiers, qui sont totalement identiques, sont particulièrement compacts et très discrets avec leur forme de brique. Ces derniers sont entièrement construits en plastique blanc et donnent une impression de « toc », tant ils sont légers.

Sur la face avant, une discrète LED d’indication prend place en bas à gauche. Elle est accompagnée du logo de la marque, sur la partie droite et qui aurait pu gagner à être un peu plus discret, pour encore plus de minimalisme. Seule la partie supérieure fait preuve d’un peu d’originalité avec une grille d’aération stylisée.

À l’arrière, on retrouve un connecteur d’alimentation très classique à côté duquel se positionne un bouton de remise à zéro. La connectique se limite, sur chaque boitier, à trois ports RJ45 gigabit non différenciés qui pourront donc servir aussi bien pour la connexion à la box de l’opérateur ou au raccordement d’un appareil en filaire.

Chaque boitier est ainsi accompagné de son transformateur électrique et un unique câble RJ45 est fourni dans la boite. Rien de nouveau sous le soleil, puisque la plupart des constructeurs se limitent à cet unique câble dans leur kit Wi-Fi Mesh.

Mercusys Halo H80X Mise en route

La configuration du kit s’effectue à l’aide de l’application mobile Mercusys, disponible sur Android et iOS. Le processus de configuration initiale est d’une simplicité enfantine et permettra à tous d’installer les appareils en quelques minutes. C’est tout simplement l’un des processus de configuration les plus fluides que nous avons pu tester jusqu’à présent.

Mercusys Halo H80X Une application très bien conçue

L’application mobile Mercusys est une réussite. L’interface est claire, simple d’utilisation et offre de nombreux réglages. Si l’on retrouve l’habituelle liste des appareils connectés et l’état général du réseau, on dispose également de nombreux réglages tels que la configuration NAT, DHCP ou encore la configuration des VLAN en cas d’utilisation d’un décodeur TV.

Les différents réglages sont enfantins à mettre en place et les utilisateurs les moins avertis n’auront aucun mal à se familiariser avec l’interface. À noter qu’une interface web est aussi disponible. En revanche, celle-ci se limite à un simple rôle informatif et ne permet pas de configurer réellement le kit Halo.

La marque a de plus intégré un contrôle parental bien pensé. Chaque appareil peut être attribué à un utilisateur qui pourra alors être plus ou moins limité dans ses actions. Il est possible de bloquer certaines catégories de site internet tout en précisant manuellement certaines adresses bloquées.

Il est aussi possible de définir une limite de temps d’utilisation par jour tout en bloquant totalement l’accès à internet sur certaines plages horaires. Cerise sur le gâteau : toutes ces fonctionnalités sont entièrement gratuites et ne nécessitent aucun abonnement.

Un système de QoS relativement basique est également présent et permet de prioriser certains appareils en fonction du débit disponible sur la connexion internet de l’utilisateur.

Mercusys Halo H80X Des performances correctes

Nous avons appliqué notre protocole de test habituel à ce kit Mercusys Halo HX80X afin de mesurer ses performances. Nos tests consistent à mesurer le débit, dans les deux sens, entre deux ordinateurs sous Windows. Ce débit est mesuré à l’aide de l’utilitaire iPerf et grâce à un transfert de fichiers entre les machines. Le résultat définitif est une moyenne des deux mesures, dans le but de mieux représenter un usage réel.

En conditions optimales, le kit parvient, dans les deux sens, à saturer le port Ethernet avec un débit descendant brut d’environ 950 Mb/s sur iPerf. Pour autant, le transfert de fichier dépasse difficilement les 70 Mo/s. Les performances en téléversement sont similaires dans ces mêmes conditions.

En nous éloignant du point d’accès d’un peu plus de 5 mètres avec différentes cloisons entre le PC et le point d’accès, le débit chute pour se maintenir au-dessus de 400 Mb/s sur iPerf. Dans ces mêmes conditions, le transfert de notre fichier de test plafonne à approximativement 40 Mo/s. Nous observons là encore une différence non négligeable.

Enfin, en extérieur, les ondes ont comme toujours beaucoup plus de mal à traverser les murs porteurs. Notre résultat pondéré ne dépasse pas les 130 Mb/s. Ces valeurs restent néanmoins très correctes et permettent de profiter sans mal de tous les usages numériques du moment.

Nous ne nous attarderons pas particulièrement sur les performances en mode Mesh. Par contre, le kit n’étant « que » double bande, il ne dispose pas d’une liaison dédiée pour la communication entre les points d’accès. De fait, le débit global pour chaque client chute d’environ 50 % dès lors que le réseau maillé est en place. Il reste néanmoins possible de connecter les boitiers Halo entre eux grâce à un câble RJ45 afin de ne pas perdre en performances au niveau du Wi-Fi.

Mercusys Halo H80X Prix et disponibilité du kit Mercusys Halo H80X

Le kit Wi-Fi Mesh Mercusys Halo H80X est disponible au prix conseillé de 190 euros.