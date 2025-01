Le kit des panneaux lumineux Nanoleaf Shapes Mini Triangles devient super accessible pendant les soldes : 30 € seulement

Nanoleaf est une marque qui modernise l’éclairage connecté, en proposant des panneaux lumineux de différentes formes à agencer comme vous voulez. Aujourd’hui, c’est un pack avec 5 triangles que vous retrouvez à -70 % grâce aux soldes chez Boulanger.

Si vous ne connaissez pas Nanoleaf, sachez que c’est une marque réputée et appréciée pour la qualité de ses éclairages connectés. Ce qui a fait la renommée de la marque, ce sont ses panneaux lumineux modulables à l’envi. On en retrouve souvent dans les setup de streamers, si vous regardez un peu Twitch, mais ça peut tout simplement servir de décoration chez vous. Si jamais ces panneaux LED vous tentent, mais que vous trouviez ça trop cher, n’hésitez pas à bénéficier des soldes d’hiver pour commander ce lot de 5 triangles chez Boulanger avec 70 euros de remise.

Les points forts du kit de démarrage Nanoleaf

Vous pouvez agencer les cinq panneaux comme vous voulez

Le côté évolutif de l’installation, avec la possibilité d’en rajouter un grand nombre

Ils sont compatibles avec les assistants vocaux Google et Alexa

Ce fameux starter pack Nanoleaf avec 5 triangles est d’habitude vendu aux alentours de 100 euros. Grâce aux Soldes chez Boulanger, vous pouvez le commander pour seulement 30 euros.

Nanoleaf, d’accord, mais c’est quoi exactement ?

Si vous ne connaissez pas trop Nanoleaf, voici un petit cours de rattrapage. Ce sont donc des panneaux LED lumineux dont vous pouvez changer la couleur et l’intensité à l’envie (via l’app sur smartphone) avec 16 millions de nuances. Chaque panneau a une puissance d’environ 100 lumens, pile ce qu’il faut pour de l’éclairage de décoration et d’ambiance. Surtout : ils profitent de la technologie Connect+ pour que vous puissiez les connecter et leur donner n’importe quelle forme.

Dans le kit, vous retrouvez des bandes adhésives pour fixer les panneaux au mur. Vous branchez la base sur le secteur et pouvez ensuite connecter plusieurs panneaux : la marque annonce 22 hexagonaux et 28 triangulaires pour un seul bloc d’alimentation. Le câble mesure 2,5 mètres, ce qui permet de les accrocher en hauteur. Puis, avec le protocole Thread, ou grâce au WiFi, vous pouvez contrôler le tout.

Des lumières d’ambiance qui font toute la différence

Les Nanoleaf, c’est plus qu’une lumière d’ambiance. En fonction de ce à quoi elles sont reliées, vous pouvez synchroniser les lumières avec le rythme de vos playlists, ou adapter les couleurs diffusées à celles affichées sur votre écran PC ou votre téléviseur. Donc si vous les installez derrière l’un de vos écrans, vous pourrez en quelque sorte simuler l’effet Ambilight des téléviseurs Philips.

Il y a même une fonction qui permet d’activer tous les panneaux d’un simple geste de la main, sans même avoir besoin de l’application. Et on ne parle pas seulement de les allumer ou les éteindre, vous pouvez carrément régler la luminosité ou changer de scène. Sinon, il y a aussi la compatibilité avec les assistants vocaux Google et Alexa qui permettent de tout faire à la voix. Sans oublier la compatibilité Apple HomeKit, pour s’adresse à un maximum de gens.

Si jamais vous cherchez plutôt des ampoules connectées, vous pouvez retrouver une bonne sélection dans notre guide d’achat qui leur est consacré.

