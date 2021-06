Nanoleaf s’inspire de la nature pour ses nouveaux éclairages

Spécialiste de l'éclairage décoratif, Nanoleaf lance une nouvelle gamme de panneaux lumineux. Les Elements sont des dalles modulaires au format hexagonal et à l'aspect boisé. Plus élégantes et discrètes, mais toujours connectées, elles sont également prêtes pour le futur.

Depuis des années, Nanoleaf veut embellir les intérieurs en apportant une touche lumineuse, personnalisée et fun. Après avoir fait le bonheur de beaucoup, joueurs et streameurs en tête, avec ses panneaux hexagonaux, carrés ou triangulaires, la marque monte en gamme en ajoutant une touche un peu plus design.

Après les gammes Essentials, Canvas et Shapes, voici Elements. Mais à la différence de ces prédécesseurs, ces panneaux délaissent l’aspect plastique blanc pour prendre une teinte boisée.

De la douceur et de la chaleur pour tous les intérieurs

Nanoleaf a voulu s’inspirer de la nature pour sa nouvelle collection d’éclairage décoratif et intelligent. Les nouvelles dalles fonctionnent de la même manière, avec l’application Nanoleaf pour piloter, ajuster et scénariser votre pièce. Elements est également compatible avec Apple HomeKit et Google Home.

Elements donne l’apparence d’une texture grain de bois plus chaleureuse et qui paraîtra plus décorative et neutre dans un salon, même lorsque les dalles sont éteintes. L’installation est comme toujours très simple avec des bandes adhésives au dos pour se fixer au mur et la possibilité d’agencer le tout selon ses goûts et ses délires.

La firme promet un éclairage doux et chaleureux. À la différence des autres gammes ou du ruban LED Essentials, vous ne pourrez pas jouer à basculer votre intérieur en lumière rouge, bleu ou jaune criant. Les Elements varient des teintes bois clair à bois plus foncés tendant vers le marron.

Pour apporter de la douceur à votre pièce, 11 scènes d’éclairage sont prévues pour ajuster en fonction du moment de la journée, de vos envies de détente ou de votre activité (lecture, télévision, etc.). Nanoleaf promet une sensation de « crépitement de cheminée », d’évasion d’une « cascade apaisante » ou tout simplement de coucher de soleil. Et il est possible également de régler vos Elements sur la fonction d’éclairage circadien qui va synchroniser la couleur et la luminosité des panneaux en fonction de la lumière naturelle du soleil pour rééquilibrer le rythme biologique de votre corps.

Nanoleaf déjà prêt pour Thread et Matter

Comme les gammes Essentials, Canvas et Shapes, les Elements intègrent Thread, un protocole de réseau maillé à faible latence rapide pour une connexion ultrarapide au sein de la maison connectée. Les ampoules et Lightstrip Essentials avaient été les premiers à en profiter, notamment avec l’intronisation du HomePod mini, puis du Google Nest Hub ou encore de la récente Apple TV 4K. Le leader de l’éclairage connecté décoratif a promis que tous ses produits à venir le sauraient pour faciliter grandement leur utilisation avec les principaux systèmes domotiques actuels.

Et la marque va plus loin. Elle veut faire de ses tuiles Shapes et Elements de véritables routeurs Thread. Grâce à une prochaine mise à jour de l’app, les panneaux pourront se passer d’un intermédiaire pour les autres produits de la maison compatible Thread. Sous leur panneau de commande intégré, le routeur se chargera de la connexion. En revanche, il faudra toujours connecter les dalles au Wi-Fi pour s’en servir.

En intégrant Thread, Nanoleaf se rend également compatible avec Matter dont le protocole est l’un des piliers essentiels. Cette nouvelle norme de connexion IP universelle veut unir Alexa, Google Assistant et HomeKit/Siri pour fonctionner sans limite et de manière interopérable dans la maison.

Prix et disponibilité

Les Nanoleaf Elements sont disponibles dès à présent sur le site de la marque. Le kit de démarrage avec 7 panneaux est vendu à 229,99 euros, le kit d’extension de trois panneaux est annoncé à 79,99 euros.