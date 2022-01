Xbox Dev Mode et émulateurs : Microsoft s’excuse pour la frayeur et réactive les comptes

Plusieurs utilisateurs de Xbox ont récemment eu le droit à une fermeture de leurs accès développeurs générant la crainte d'un durcissement du règlement. Microsoft s'explique et s'excuse concernant ce couac.

L’une des forces du développement indépendant sur Xbox est de permettre à n’importe quelle console de débloquer le mode développeur très rapidement et facilement pour commencer à tester son futur jeu. Ce mode permet aussi d’installer des applications sans passer par le store de Microsoft, et donc d’installer de nombreux émulateurs, faisant des Xbox Series, les consoles idéales pour jouer en émulation à d’anciens jeux.

Depuis quelques jours, de nombreux utilisateurs de cette méthode ont remarqué que Microsoft avait désactivé leurs accès au mode développeur, car ils ne proposaient pas d’applications sur la boutique en ligne. Plus de peur que de mal, il s’agissait d’une erreur et Microsoft est revenu dessus.

C’est Jason Ronald, l’un des responsables techniques de l’équipe Xbox, qui est revenu sur le problème publiquement sur Twitter. Il explique d’abord clairement que Microsoft n’a pas l’intention de désactiver l’accès au mode développeur sur les consoles Xbox.

We have no plans to remove or disable Developer Mode on Xbox consoles. We continue to believe in and support a healthy independent app and game development community on Xbox.

— Jason Ronald (@jronald) January 5, 2022