Minecraft met la sécurité sur internet au coeur d’un nouveau monde

Mojang Studios a créé un nouveau monde pour son jeu « Minecraft : Education Edition » centré sur la sécurité en ligne. Le but : sensibiliser les enfants sur les bonnes pratiques sur internet. Il sera assorti par la suite d’une aventure unique.

Comment faire prendre conscience aux plus jeunes internautes des dangers qui peuvent les guetter en ligne ? En passant par des outils qu’ils connaissent et maîtrisent comme les jeux vidéo, le smartphone ou bien des sites internet.

À l’occasion du Safer Internet Day (journée internationale pour un Internet plus sûr) qui s’est tenu le 8 février, Microsoft a décidé de s’appuyer sur son jeu Minecraft : Education Edition pour sensibiliser les enfants à la sécurité sur internet. Cette version spéciale du célèbre jeu vidéo des studios Mojang est destinée à un usage éducatif et pédagogique en classe. Ce n’est pas une première pour l’entreprise américaine qui avait déjà utilisé son jeu pour évoquer le changement climatique avec une aventure intitulée Climates Futures.

Apprendre les bons gestes en jouant

Nommée CyberSafe : Home Sweet Hmm, cette expérience d’une heure permet de sensibiliser les enfants de 7 à 12 ans (ou plus !) à une pratique sécurisée de la navigation sur le web. L’intitulé de ce nouveau monde fait référence aux étranges grognements des villageois dans le jeu (« hmm »), ainsi qu’à l’expression anglaise Home sweet home.

Dans cette nouvelle aventure Minecraft, les joueurs pourront se lancer dans quatre défis différents, chacun représentant un pilier majeur de la sécurité en ligne : vérification de l’identité de ses contacts, protection de ses mots de passe, prévention de l’hameçonnage et identification des arnaques.

Un personnage non jouable, l’ »adulte de confiance », les guidera à travers les différentes missions à réaliser. Dans chaque défi, les joueurs et joueuses devront prendre la bonne décision, en apprenant à réfléchir avant toute action, mais aussi à demander conseil à un adulte de confiance en cas de doute. L’apprentissage repose sur un principe de base : s’arrêter et réfléchir avant de cliquer.

Ainsi, tous les possesseurs de Minecraft : Education Edition peuvent télécharger gratuitement cette carte spécialement conçue pour l’événement. L’aventure deviendra jouable à partir du 7 mars.

