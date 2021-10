Minecraft : la version PC arrive enfin sur le Game Pass

Disponible sur le Game Pass depuis deux ans, mais uniquement dans sa mouture console, Minecraft va bientôt faire son entrée sur l'abonnement de Microsoft en véritable version PC.

C’est officiel. Le 2 novembre prochain, la mouture PC de Minecraft sera finalement disponible sur le Xbox Game Pass. Le best-seller de Mojang, racheté par Microsoft en 2014 pour 2,5 milliards, y arrivera en versions Java Edition et Bedrock. Il s’agit d’une très bonne nouvelle pour les abonnés du service, puisque Minecraft y était jusqu’à présent proposé uniquement pour consoles.

Pour rappel, la version Java permet notamment la prise en charge des très nombreux mods développés au fil des années pour le titre, qui fêtera en novembre les 10 ans de sa sortie officielle. La version Bedrock autorise quant à elle le cross-play pour laisser les joueurs et joueuses sur PC, consoles et mobiles jouer ensemble en ligne. Confirmée à l’occasion du dernier Minecraft Live qui se tenait le week-end dernier, l’introduction de Minecraft PC sur le Game Pass simplifiera aussi l’accès à ces deux versions du jeu.

Tout rassembler au même endroit

Comme le rappelle Neowin, les versions Java et Bedrock de Minecraft n’étaient jusque-là pas proposées au même endroit, ce qui peut en complexifier un peu l’accès. Jusqu’à maintenant, on trouvait en effet la version Bedrock sur le Microsoft Store, tandis que Minecraft Java Edition était toujours réservé au Minecraft Launcher. Avec l’arrivée des deux versions sur le Game Pass, Mojang va en profiter pour les ajouter toutes les deux au Launcher de Minecraft. Il sera donc beaucoup plus facile aux abonnés Xbox Game Pass de passer de l’une à l’autre. Reste, en revanche, à savoir quand les personnes non abonnées seront aussi concernées par cette nouveauté.

Rappelons en parallèle que Minecraft recevra, plus tard cette année, sa prochaine mise à jour majeure, intitulée Cave & Cliffs : Part II. Elle apportera des nouveautés importantes à la création de mondes, tout en rehaussant la limite de hauteur pour vos constructions.