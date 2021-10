Windows 11 : les nouveaux emojis sont tout raplapla, loin de la promesse de Microsoft

Microsoft avait promis plus de 1800 nouveaux émojis en 3D pour Windows 11 et ses autres services. Ils sont désormais disponibles en version Insider, mais ils ne correspondent pas du tout à la promesse.

Le lancement de Windows 11 est décidément quelque peu chaotique. Si l’on met de côté le sujet des problèmes de performances, on peut aborder celui des fonctions promises et absentes au lancement du système. Les applications Android devront par exemple attendre 2022 et les émojis promis ne sont pas encore là.

Au milieu de l’été, Microsoft a en effet dévoilé plus de 1800 nouveaux émojis en 3D pour Windows, Teams et Office. Depuis, une bonne partie de la campagne marketing de Microsoft, notamment sur les réseaux sociaux, tournait autour de ces nouveaux émojis en 3D. Ces émojis étaient pourtant absents de Windows 11 à son lancement.

Une version 2D décevante en Insider

Microsoft a mis en ligne dans la nuit la build 22478 de Windows 11 en version Insider dans le canal Dev. La nouveauté principale de cette build est d’intégrer une première fournée des nouveaux émojis, et là ce fut la déconvenue pour les fans des petites émoticônes.

Les émojis auxquels aura le droit Windows 11 seront finalement en 2D. On garde certaines idées du design des versions 3D, mais les émojis perdent forcément beaucoup de volumes face à ce qui était promis à l’origine.

Forcément face à la campagne marketing de Microsoft, il y a comme qui dirait une petite différence de perception.

Tell us what emoji the new #Windows11 emojis make you feel without using the emoji. We’ll go first: sparkling stars in our eyes. pic.twitter.com/4F0e4FCz4m — Windows (@Windows) September 2, 2021

C’est finalement ce que l’on pourrait retenir de la situation. Le problème n’est pas tant que les nouveaux émojis sont décevants, ça reste de simples petites images servant à nos communications et ce n’est clairement pas l’élément le plus important d’un système, mais plutôt le problème de communication de Microsoft, une nouvelle fois. Brandon LeBlanc, l’un des responsables du programme Insider, a voulu se défendre d’une tentative d’arnaque de la part de Microsoft et met ce problème sur le compte d’une simple erreur : le département marketing aurait utilisé les mauvaises images pour Windows. Le sentiment de tromperie n’est jamais très agréable.

No, they didn't scam you. You're exaggerating this a bit. They simply used the wrong graphics. Sorry about that. Will make sure they use the right ones going forward. — Brandon LeBlanc (@brandonleblanc) October 15, 2021

Les problèmes de communications ne datent pas d’hier chez Microsoft, mais alors que la firme semblait s’être améliorée sur ce point au cours des dernières années, ils semblent avoir fait leur grand retour depuis l’annonce de Windows 11.