Xbox : les joueurs peuvent enfin lancer un stream Twitch facilement depuis leur console

Si l'application Twitch est présente depuis longtemps sur les consoles Xbox, lancer un stream sur une chaine Twitch relevait auparavant du casse-tête pour les joueurs. Microsoft a travaillé sur la question pour rendre l'opération bien plus ergonomique.

Les joueurs de Xbox n’avaient, jusqu’ici, pas de moyen rapide de lancer une retransmission de leur partie sur Twitch. Microsoft a travaillé son interface pour permettre aux joueurs d’accéder beaucoup plus rapidement au menu Twitch depuis une partie en cours. Ils peuvent maintenant paramétrer, lancer ou interrompre un live sur leur chaine. La fonctionnalité a été ajoutée sur toutes les consoles de jeu récentes de Microsoft, à savoir les Xbox Series X et Series S ainsi que la Xbox One.

Lancer un stream sur Twitch en deux clics

Il suffit à présent de se rendre dans le guide Xbox, puis dans l’onglet « Capturer et Partager ». Il faut ensuite sélectionner « Diffusion en direct ». La première fois, il vous sera demandé de relier votre compte Twitch en scannant un QR code avec un smartphone, ou bien en se rendant sur le lien affiché depuis un PC ou un mobile. Il ne sera bien sûr nécessaire de réaliser cette opération qu’une seule fois. Une fois le compte relié, le joueur peut cliquer dès qu’il le souhaite sur « Diffuser maintenant » pour commencer à streamer.

Source : Microsoft Source : Microsoft

Microsoft ne s’est pas arrêté là puisqu’il est possible de paramétrer en détail la diffusion. Il est ainsi possible de donner un titre au stream, de gérer séparément les volumes du jeu et de votre micro, d’ajouter un chat de groupe, mais également de choisir la résolution du stream ainsi que le débit, ce qui fera du bien aux connexions internet plus modestes. Microsoft et Twitch ont aussi ajouté un écran de pause intégré pour faire le lien si le joueur change de jeu en cours de diffusion.

Enfin, il est possible de prévenir vos abonnés Twitch lorsque vous commencez un live. Ces derniers recevront automatiquement une notification.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.