Windows 11 : même l’explorateur de fichiers ferait de la pub pour Microsoft

Dans la dernière build du programme Insider, l'explorateur de fichiers de Windows 11 affiche de la publicité pour des logiciels de Microsoft. Une intrusion qui risque de déplaire fortement.

Microsoft aime beaucoup mettre en avant ses produits maison quitte à se montrer insistant. On pense notamment aux messages récurrents incitant à utiliser le navigateur Edge, mais ce n’est pas le seul exemple. Or, Windows 11 n’échappe pas à cette tendance.

Au détour d’un tweet, un membre du programme bêta Windows Insider partage une capture d’écran de son explorateur de fichiers sur Windows 11. L’image montre un fin bandeau en haut de la fenêtre faisant la publicité de Microsoft Editor.

Some people will go mad if Microsoft starts adding ads in explorer. pic.twitter.com/rusnyrYyX2

— Florian (@flobo09) March 12, 2022