Encore une fournée Games With Gold à télécharger gratuitement en avril qui ne va pas forcément enthousiasmer les foules. On trouve quatre jeux qui feront sans doute le bonheur des plus curieux avec l’étrange Another Sight à découvrir ou Hue, jeu de plateforme et de réflexion coloré.

Les joueurs abonnés au Xbox Live Gold ou au Xbox Game Pass Ultimate qui veulent enrichir leur bibliothèque de jeux vont pouvoir ajouter quatre nouveaux titres en avril. Vous pouvez les ajouter gratuitement sur votre Xbox One ou Xbox Series X⎮S et les conserver tant que dure votre abonnement.

A commencer par Another Sight, un étrange jeu d’aventure fantastique qui vous embarque dans le Londres de 1899, en pleine époque victorienne. Une adolescente intrépide se lie d’amitié avec un mystérieux chat roux après que la jeune fille a perdu la vue dans un accident au sein du métro londonien en construction.

Hue est à conseiller aux amateurs de jeu de plateformes et de réflexion. Vous allez devoir modifier le monde en changeant sa couleur de fond pour mieux progresser. A vous de trouver les fragments colorés pour faire disparaître les obstacles et résoudre les mystères. Outpost Kaloki X est une simulation de gestion spatiale un peu barrée. Vous devez satisfaire vos clients, faire fructifier votre base et boucler les quêtes. Si vous êtes plutôt fans de courses, rendez-vous dans MX vs ATV Alive pour des dépassements agressifs sur sable, neige ou terre.

Les jeux offerts en avril

Outpost Kaloki X (Xbox 360) – du 1er au 15 avril

Another Sight (Xbox One) – du 1er au 30 avril

Mx VS ATV Alive (Xbox 360) — du 16 au 30 avril

Hue (Xbox One) – du 16 avril au 15 mai

