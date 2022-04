Xbox : Microsoft brevette un gant de réalité virtuelle parfait pour le futur

Les casques de réalité virtuelle se succèdent et s'améliorent, mais quid des manettes ? Microsoft entend bien régler ce problème avec une invention.

Il semble clair que la réalité virtuelle représente en partie l’avenir de la tech et du jeu vidéo. Sony, Meta, et même Apple s’y intéressent de près. De son côté, Microsoft a fait des choix différents, d’une part en ne proposant pas de réalité virtuelle sur Xbox, et d’autre part en misant sur la réalité augmentée avec Hololens. Pour autant, la firme reste attentive, et continue son travail de recherche dans l’ombre, loin des annonces.

Ce travail, on peut en obtenir des échos grâce à la publication de brevets. Et c’est justement un brevet publié en Europe qui nous intéresse aujourd’hui tant pour le jeu vidéo que pour les usages professionnels.

Des gants de VR pour une interaction parfaite

Le brevet a été repéré par le site PatentlyApple et fait suite à une publication en Europe au début du mois d’avril 2022. Dans ce brevet, les ingénieurs de Microsoft décrivent un accessoire qui devrait permettre une meilleure interaction en réalité virtuelle. Pour résumer le projet, il s’agit de pouvoir porter des gants qui permettent une interaction avec des retours bien physiques, des objets.

Il ne s’agit évidemment pas de simples gants, mais d’accessoires équipés de capteurs et de moteurs pour permettre un retour de force contre les phalanges, et ainsi réellement donner l’impression de tenir un objet.

Dans la description du brevet, Microsoft mentionne explicitement des usages tant professionnels, avec Hololens, que dans le jeu vidéo. La firme s’intéresse donc bien à cet usage fort dans la réalité virtuelle qu’est le jeu vidéo. Jusqu’à présent, Xbox s’est toujours tenu assez éloigné de la réalité virtuelle, mais le groupe a racheté plusieurs studios comme Bethesda qui s’intéressent à la réalité virtuelle.

Comme toujours, quand il s’agit de brevets, il faut garder en tête que l’on ne parle pas ici d’un futur projet, mais plutôt d’un projet de recherche. C’est un domaine dans lequel les ingénieurs de Microsoft travaillent. Ça ne signifie pas que ces travaux se traduiront forcément par un produit commercialisé. Nombreuses sont les marques qui travaillent et abandonnent des projets.

