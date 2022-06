AMD lance son rival du DLSS sur Xbox Series X∣S et PC Windows

Le FidelityFX Super Resolution 2 va prendre possession des consoles Xbox Series X∣S. Annoncé l'an dernier, le partenariat entre AMD et la branche gaming de Microsoft va prendre forme avec la seconde génération de la technologie qui fait son apparition dans le kit de développement des jeux XBox.

Chose promise, chose due. Près d’un an après avoir annoncé l’arrivée de la FidelityFX Super Resolution sur les consoles Xbox Series X et Series S, Microsoft tient enfin parole.

Jason Ronald, director of Program Management, a fait son annonce sur Twitter. Les prochaines performances graphiques des consoles frappées du X pourront donc s’appuyer sur les avancées d’AMD en matière de fidélité de résolution globale grâce au super échantillonnage.

Excited to continue to partner with @AMD and @GPUOpen to provide the latest techniques in graphics performance to game developers on both @Xbox and PC. #FSR 2 samples are now included with the GDKX for @Xbox developers. https://t.co/rDHv8Jnbfx

— Jason Ronald (@jronald) June 23, 2022