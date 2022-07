Microsoft Edge teste une fonction astucieuse pour retoucher une photo avant de l’enregistrer

Microsoft a commencé à tester une nouvelle fonction sur Edge. Cette dernière permet d'afficher un outil d'édition pour modifier une image avant de l'enregistrer.

La chose deviendrait presque routinière tant Microsoft ajoute régulièrement de nouvelles fonctionnalités à Edge. Après avoir déployé sur son navigateur des fonctionnalités de shopping, un utilitaire de citations, une intégration d’Office, une fonction de partage de fichiers ou encore des mini-jeux, Microsoft teste à présent une fonctionnalité liée aux images. Déployée au compte-goutte auprès de certains utilisateurs d’Edge Canary, cette nouveauté permet d’éditer rapidement une image avant de l’enregistrer sur son PC.

Avec cette option, Microsoft veut rendre plus pratique et complète la capture de contenus depuis le web. Pour ce faire, la firme mise sur un petit outil pour rogner, retourner et ajuster une image avant sa sauvegarde.

Éviter les manipulations redondantes après l’enregistrement d’images

Pour l’instant, c’est plutôt la démarche inverse qui prédomine : on sauvegarde une image d’un clic droit, et on la modifie, au besoin, en passant par un outil tiers installé sur son PC. Les prochaines versions d’Edge devraient donc prendre le problème à l’envers en permettant cette modification en amont… directement depuis le navigateur.

Des photos partagées par un utilisateur de Reddit nous permettent d’avoir un aperçu de l’outil d’édition voulu par Microsoft. En plus des fonctions de recadrage classiques, il est possible d’ajuster manuellement le contraste, l’exposition ou encore la luminosité de l’image capturée, mais aussi de lui ajouter un filtre, d’y surligner du contenu ou d’y ajouter une note.

Comme le souligne Windows Central, cette nouveauté n’est pas révolutionnaire en soi, mais elle pourrait effectivement rendre l’enregistrement de photos plus ludique et pratique au quotidien, le tout sans quitter Edge. Notez qu’on ignore à ce stade quand cet outil d’édition photo sera déployé à grande échelle sur le navigateur de Microsoft. Pour l’instant, la firme semble principalement se livrer à des tests auprès d’une petite portion d’utilisateurs.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.