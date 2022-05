Le navigateur Edge intègre une fonction prometteuse de partage de fichiers

Edge Canary a ajouté la fonctionnalité Drop, qui permet de transférer ses fichiers entre appareils possédant le navigateur Edge. Pratique.

Il n’est pas toujours évident de trouver la bonne manière de partager des fichiers d’un appareil à l’autre. Beaucoup utilisent Google Drive, qui vient d’ailleurs tout juste d’ajouter l’option copier-coller, d’autres s’envoient leurs précieux fichiers par mail ou via une app de messagerie (ne faites pas ça chez vous).

Microsoft Edge Canary Télécharger Microsoft Edge Canary gratuitement APK

Microsoft Edge, qui a l’avantage d’être installé d’entrée de jeu sur tous les PC Windows (mais aussi le Surface Duo 2), teste actuellement une solution native (repérée par Neowin) qui permettrait de partager ses fichiers entre appareils où Edge est installé.

Drop the mic

Cela s’appelle « Drop » et il s’agit ni plus ni moins d’un panneau latéral dans lequel il est possible de déposer des messages et des fichiers. Pour que les fichiers se synchronisent d’un navigateur à l’autre, il faut bien sûr que le même compte s’y soit connecté au préalable.

Voici à quoi cela ressemble :

La fonctionnalité Drop sur Microsoft Edge. // Source : Neowin La fonctionnalité Drop sur Microsoft Edge. // Source : Neowin

Notons que Drop semble s’appuyer sur OneDrive, la solution de stockage sur le cloud de Microsoft, puisqu’il y fait directement référence dans ses paramètres, en indiquant les quantités d’espace occupé et restant.

Comment l’utiliser

Pour le moment, il vous est impossible de l’essayer. En effet, Drop est uniquement disponible pour « certains utilisateurs » de Edge Canary 104. Pour celles et ceux qui peuvent y accéder, la fonctionnalité doit être activée dans le menu apparence des paramètres.

Comme le souligne NeoWin, Edge teste une autre fonctionnalité native en ce moment même : un VPN appelé « Secure Network ». Après le célèbre échec d’Internet Explorer, régulièrement moqué (à raison) sur les réseaux sociaux, Microsoft prouve une fois encore son envie de prendre davantage au sérieux son navigateur de base installé sur tous les appareils tournant sous Windows.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.