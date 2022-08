Xbox Series S : Microsoft donne un coup de boost à sa console en débloquant plus de mémoire

Microsoft donne désormais une marge de manœuvre un peu plus généreuse aux développeurs pour extirper toute la puissance offerte par la Series S. Un nouveau kit de déploiement fourni par le groupe leur permet en effet d'accéder à plus de mémoire pour booster les performances graphiques de la console sur certains jeux.

Microsoft sait écouter les développeurs et vient d’en donner la preuve. Réagissant aux critiques des professionnels du secteur quant aux contraintes de mémoire observées sur la Series S, le géant de Redmond a choisi d’offrir une plus grande flexibilité aux équipes de développement officiant sur sa console.

Comme le souligne The Verge, un nouveau kit de développement logiciel a ainsi été déployé. Il permet concrètement aux développeurs d’accéder à plus de mémoire pour booster les performances graphiques de la Series S sur certains jeux. « Des centaines de mégaoctets de mémoire supplémentaires sont désormais disponibles pour les développeurs de la Xbox Series S », a commenté Microsoft dans un vidéo partagée récemment. « Cela permet aux développeurs d’avoir un meilleur contrôle sur la mémoire, ce qui peut améliorer les performances graphiques dans un contexte de contraintes mémoire ».

Un peu moins de mémoire pour l’OS, un peu plus pour les jeux

S’il ne faut pas s’attendre à une hausse drastique des performances de la Series S, la console devrait néanmoins profiter de cette nouvelle allocation de mémoire pour souffrir un peu moins de la comparaison face à sa grande sœur, la Series X, nettement plus puissante.

Affichée à 300 euros, la Xbox Series S se destinait en effet, du moins au départ, au gaming en 1440 p avec un framerate censé atteindre un maximum de 120 FPS sur certains jeux. Dans les faits, la console peine bien souvent à dépasser les 60 FPS et se limite sur certains titres à une définition 1080p peu flatteuse en 2022. Ces performances limitées sont dues à un GPU moins rapide que celui de la Series X, mais aussi à la présence de seulement 10 Go de mémoire vive sur la Series S… alors que 16 Go sont installés sur les circuits de sa grande sœur.

Sur ces 10 Go, Microsoft autorisait jusqu’à présent les développeurs à exploiter 8 Go de RAM pour leurs jeux, tandis que les 2 Go restants étaient réservés au système d’exploitation. Cette répartition va donc évoluer légèrement pour conférer aux jeux un surplus de mémoire qui aidera, espérons-le, à leur optimisation.

